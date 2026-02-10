Νίκος Ορφανός: Μετά την περιπέτεια υγείας που πέρασα, κατάλαβα ότι ο ποιοτικός χρόνος μετράει

0

«Μετά από 36 χρόνια αδιάλειπτης και συνεχούς εργασίας, φέτος αποφάσισα να μην κάνω τίποτα»

Για την απόφασή του να κάνει φέτος μια συνειδητή παύση από τα επαγγελματικά του μίλησε ο Νίκος Ορφανός στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών.

«Εγώ είμαι σε μια πάρα πολύ ήρεμη περίοδο, διότι φέτος κάνω καλλιτεχνική αγρανάπαυση. Μετά από 36 χρόνια αδιάλειπτης και συνεχούς εργασίας, φέτος αποφάσισα να μην κάνω τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οικονομικά βρισκόταν σε ισορροπία.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως την προηγούμενη χρονιά η δουλειά τον είχε απορροφήσει πλήρως: «Πέρυσι που δούλεψα εντατικά, δεν προλάβαινα να δω έναν άνθρωπο, να δω έναν φίλο, να πιω έναν καφέ».

Κλείνοντας, στάθηκε στη σημασία του χρόνου μετά και από προσωπική δοκιμασία: «Μετά την περιπέτεια που πέρασα, παιδιά, ο ποιοτικός χρόνος μετράει. Να βλέπουμε τους ανθρώπους μας, τους αγαπημένους μας, να τους αφιερώνουμε χρόνο, γιατί αυτά μένουν και όχι η δουλειά».