Συγκλονίζει η Μιλένα Ηλιοπούλου: «Η θεραπεία λειτουργεί, είμαι εξαντλημένη, αποφασισμένη και περήφανη»

«Στα γενέθλιά μου, άκουσα το γιατρό μου να λέει... Είσαι 1 στους 5 που συμβαίνει αυτό, έχουμε δρόμο»

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Μιλένα Ηλιοπούλου προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση. Αφορά την μάχη που δίνει με θάρρος η παρουσιάστρια του Action 24 απ’ όταν ενημερώθηκε για το πρόβλημα υγείας που πρέπει να αντιμετωπίσει χωρίς, ωστόσο, να αποσαφηνίζει περί τίνος πρόκειται.

Δημοσίευσε μια εικόνα στην οποία και ποζάρει με χαμόγελο στον φωτογραφικό φακό, η εντυπωσιακή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μοιράστηκε τα εξής με τους διαδικτυακούς της φίλους στα social media. «Φέτος επιβίωσα. Δεν έσβησα κεράκια, δε γιόρτασα. 10/06, στα γενέθλιά μου, άκουσα το γιατρό μου να λέει «Είσαι 1 στους 5 που συμβαίνει αυτό. Έχουμε δρόμο». Εξετάσεις, αγωνία, αναμονές, φόβος. Πόνους που με ξυπνούσαν τη νύχτα, πόνους που δε μου επέτρεπαν να σταθώ όρθια παραπάνω από λίγα λεπτά. Μέρες που αδυνατούσα να σηκωθώ απ’ το κρεβάτι, που ήθελα να «παραιτηθώ». Μια θεραπεία, δίχως βεβαιότητα ότι σε μένα θα λειτουργήσει».

«Παύση λοιπόν. Η ζωή μου σε παύση. Επαγγελματικές συζητήσεις έμειναν μισές, προσωπική ζωή, κοινωνικές συναναστροφές. Δεν πρόκειται για ιστορία αντοχής – «λύγισα» πολλές φορές στη διαδρομή. Ούτε επιστροφής θριαμβευτικής. «Χρωστώ» αλήθεια, έτσι έχω επιλέξει να πορεύομαι πλέον. Μια αλήθεια που δεν ήμουν έτοιμη μέχρι τώρα να μοιραστώ, γι’ αυτό απείχα. Η φωτογραφία αυτή δεν αντιπροσωπεύει τίποτα απ’ όσα συνέβαιναν. Ήταν η ανάγκη μου να θυμηθώ, να μην τα παρατήσω. Τα δικά μου 4′ που κατάφερα τις μέρες εκείνες να σταθώ όρθια, να βαφτώ, να λύσω τα μαλλιά μου, να ντυθώ όμορφα, να βάλω το άρωμά μου».

«Οι εκατοντάδες ευχές όλων όσων δεν γνωρίζω προσωπικά ήταν φως που χρειαζόμουν. Από καρδιάς ευχαριστώ. Για τους ανθρώπους, εκείνους τους δικούς μου, που χωρίς εγωισμό, επέμεναν με κλήσεις που παρέμεναν αναπάντητες και μηνύματα αδιάβαστα, να δηλώνουν «Είμαι εδώ», η αγάπη μου είναι απεριόριστη και πάντοτε παρούσα. Οι γονείς μου, πάντοτε η πιο μεγάλη ευλογία του Θεού σε μένα, καθώς και η οικογένειά μου. Η θεραπεία λειτουργεί, είμαι εξαντλημένη, αποφασισμένη και περήφανη. Είναι νίκη να κοιμάσαι ήσυχος και να ξυπνάς ευγνώμων. Δοξάζω τω Θεω, γιατί χρειαζόμουν να βρω ξανά εμένα και την «πυξίδα» μου. Να θυμηθώ να δίνω αξία και ψυχή στα σημαντικά».