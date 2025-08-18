Επέστρεψε από την Ίμπιζα η Ιωάννα Τούνη και γιόρτασε τα γενέθλιά της με τον γιο της

0

Τα 32 χρόνια ζωής έκλεισε η Ιωάννα Τούνη, η οποία επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη από την Ίμπιζα όπου είχε πάει διακοπές με τους φίλους της. Κατά την επιστροφή της στην Ελλάδα το πρώτο της μέλημα ήταν να παραλάβει τον μονάκριβο γιό της, Πάρη, από την Αθήνα.

Παράλληλα, όπως ανέφερε σε νέες αναρτήσεις στο Instagram, είχε υποσχεθεί στον γιο της να σβήνουν τα κεριά και να κόψουν μαζί την τούρτα για τα γενέθλιά της.

«Είχα τάξει στον Παρούλη μου ότι μόλις βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη να σβήσουμε και μαζί την τούρτα για τα γενέθλια της μαμάς… Και ποτέ – ποτέ δεν ξεχνάμε να κάνουμε πράξη όσα τάζουμε στους αγαπημένους μας», έγραψε σε instastory η Ιωάννα Τούνη.

Στα βίντεο που αναρτήθηκαν βλέπουμε τον γιο της Ιωάννας Τούνη να τραγουδάει στα αγγλικά το Happy Birthday, ενώ λίγο αργότερα έσβησαν μητέρα και γιος μαζί τα κεριά της γενέθλιας τούρτας.

