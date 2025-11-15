Σίσσυ Χρηστίδου: «Ένιωσα αηδία, ντράπηκα για πάρα πολλά σχόλια που γράφτηκαν και ακούστηκαν»

0

«Δεν είναι για όλους ξεκάθαρο ότι η Ιωάννα είναι θύμα αυτής της υπόθεσης»

Την έντονη δυσαρέσκειά της εξέφρασε η Σίσσυ Χρηστίδου στον αέρα της εκπομπής της, με αφορμή τη συζήτηση που άνοιξε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη.

Μετά το εξομολογητικό βίντεο που ανέβασε μέσα στην εβδομάδα η γνωστή επιχειρηματίας, η παρουσιάστρια του MEGA το πρωί του Σαββάτου (15/11) δεν δίστασε να καταφερθεί ενάντια σε όλους όσους έσπευσαν να βάλουν τη νεαρή influencer στο στόχαστρο.

«Εγώ αισθάνομαι ετεροντροπή για πάρα πολλά πράγματα που ακούστηκαν για την Ιωάννα Τούνη, από τη στιγμή που ανέβασε αυτό το βίντεο. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται αναπαραγωγή του λόγου της για όλη αυτή τη διαδικασία με σεβασμό και ησυχία, χωρίς να έχουμε πάρα πολλοί άποψη, γιατί οι περισσότεροι από εμάς δεν το έχουμε ζήσει αυτό», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Είναι μια πάρα πολύ επώδυνη διαδικασία και τα σχόλια στα social media και στις τηλεοράσεις, που ο καθένας λέει τι δεν έκανε σωστά ή τι δεν διατύπωσε σωστά ή πώς το έχει χειριστεί. Η Ιωάννα έχει επιλέξει να μιλάει μόνο από τα social media, αυτό ας το πάρουμε απόφαση και ας το σεβαστούμε. Δεν θέλει να μιλάει στους δημοσιογράφους και στις εκπομπές. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να ερχόμαστε απέναντί της», υπογράμμισε εμφανώς ενοχλημένη.

«Όταν πρόκειται για τόσο ευαίσθητα θέματα και έρχεται ένας άνθρωπος να μοιραστεί μαζί μας λεπτομέρειες, γιατί την "θεραπεύει" αυτό, και οι κατηγορούμενοι βγαίνουν ως θύματα, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δίνουμε τη φωνή της προς τα έξω και να κάνουμε ησυχία», συνέχισε στην τοποθέτησή της η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Ντράπηκα για πάρα πολλά σχόλια που γράφτηκαν για την Ιωάννα, ένιωσα αηδία. Δεν είναι για όλους ξεκάθαρο ότι η Ιωάννα είναι θύμα αυτής της υπόθεσης. […] Η Ιωάννα δεν κατάφερε όσα κατάφερε χάρη σε αυτό το βίντεο αλλά παρά αυτό το βίντεο. Αυτό είναι το μήνυμα. Έδειξε δύναμη, το ξεπέρασε και έρχεται να μας το δείξει μέσα από αυτό το βίντεο», καταλήγει η Σίσσυ Χρηστίδου για την Ιωάννα Τούνη και την υπόθεση revenge porn.