Δημήτρης Σταρόβας: Αν ξαναγεννιόμουν, θα έκανα τα ίδια, δεν έχω μετανιώσει για κάτι

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» ήταν σήμερα ο Δημήτρης Σταρόβας, ο οποίος μίλησε και για την επιστροφή του στο θέατρο, μετά το εγκεφαλικό που είχε υποστεί.

«Αν ξαναγεννιόμουν, θα έκανα τα ίδια. Δεν έχω μετανιώσει για κάτι. Δεν έχω κάνει κανένα κακό σοβαρό σε άνθρωπο. Αυτό που πέρασα τελευταία ήταν η χειρότερη φάση της ζωής μου. Μέσα από αυτά, προσπαθώ να κρατώ τα θετικά. Και στις πιο άσχημες καταστάσεις, υπάρχει κάτι θετικό, αρκεί να το βρεις. Από πάντα το είχα αυτό, αυτές τις σκέψεις», είπε αρχικά ο Δημήτρης Σταρόβας και μίλησε για την επάνοδό του στο θέατρο:

«Στην πρώτη πρόβα, είπα στον Αλέξανδρο Ρήγα να βρει κάποιον άλλον, απελπίστηκα! Αλλά με βοήθησε και το προσαρμόσαμε στο ρόλο το πρόβλημα της ομιλίας, με έναν έξυπνο τρόπο. Σοκαρίστηκα από την απόδοσή μου, δεν μπορούσα να παίξω όπως ήθελα. Σκεφτόμουν την επάνοδό μου στη δουλειά, δεν θέλω να με λυπούνται και να αισθάνονται άσχημα. Το κοινό ήταν λίγο σφιγμένο, δεν ήξερε τι θα αντιμετωπίσει και στο τέλος ήταν λυτρωτικό».