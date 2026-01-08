Ο γιος του Γιάννη Βόγλη απαντάει για τα βραβεία του που βρέθηκαν στα σκουπίδια

0

Τι λέει για το αρχείο του αείμνηστου ηθοποιού

Ξάφνιασε η είδηση ότι τρία βραβεία του αείμνηστου ηθοποιού Γιάννη Βόγλη βρέθηκαν στα σκουπίδια κοντά στο σπίτι του και στη συνέχεια αναρτήθηκαν προς πώληση σε διαδικτυακή πλατφόρμα.

Σύμφωνα με την οικογένεια στο ρεπορτάζ της Super Κατερίνα, τα βραβεία είχαν αποθηκευτεί μετά τον θάνατο του ηθοποιού και μέρος του υλικού κατέληξε στην ανακύκλωση στο πλαίσιο εκκαθάρισης. Ο γιος του, Ρομπέρτο Γκόγκλης, διευκρίνισε ότι το «ιστορικό αρχείο» του πατέρα του είναι αποθηκευμένο και πλήρως διατηρημένο.

«Ήταν σε αποθήκευση και ίσως κάποια στιγμή βγήκαν στην ανακύκλωση, γιατί έχει περάσει και μια δεκαετία από τον θάνατο του πατέρα μου. Εμείς έχουμε αποθηκεύσει το υλικό του πατέρα μου, υπάρχει αρχείο ολόκληρο, υπάρχουν αντικείμενα και αντικείμενα. Το ιστορικό αρχείο του πατέρα μου είναι ασφαλές και αποθηκευμένο», δήλωσε στην εκπομπή Super Κατερίνα ο γιος του Γιάννη Βόγλη.