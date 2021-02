Battle of the Couples: Όσα πρέπει να γνωρίζουν τα ζευγάρια του νέου reality

0

Πρεμιέρα την Πέμπτη στις 21.00 στον Alpha

Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για να βγει στον τηλεοπτικό αέρα το νέο project του Alpha, το «Battle of the Couples».

Η πρεμιέρα του Battle of the Couples έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στις 21.00.

Το Battle of the Couples έχει κάποια πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από οτιδήποτε έχουμε δει έως τώρα. Οι συμμετέχοντες μπαίνουν στη βίλα ως ζευγάρια, δεν τους λείπει το φαγητό ή οτιδήποτε άλλο και ζουν σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον με όλες τις ανέσεις. Όμως, για να καταφέρουν να φτάσουν μέχρι το τέλος και να φύγουν με το μεγάλο χρηματικό έπαθλο, πρέπει να παραμείνουν ενωμένοι!

Η σχέση τους πρέπει να στηρίζεται σε 6 βασικά θεμέλια: ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ-ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ-ΑΦΟΣΙΩΣΗ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΤΟΧΗ. Μόνο έτσι θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις δοκιμασίες του BOTC, που στηρίζονται σε αυτά ακριβώς τα θεμέλια. Στη διάρκεια αυτής της περιπέτειας, τα ζευγάρια, θα κάνουν συμμάχους κι εχθρούς, θα χαράξουν στρατηγική και θα καταλάβουν ότι στο τέλος μπορούν να στηριχθούν μόνον ο ένας στον άλλο.

Λίγες μέρες πριν την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα της Πέμπτης, ξετυλίγουμε το κουβάρι των όρων και των κανόνων του Battle of the Couples, αναλύοντας τι θα βλέπουμε στα επεισόδια του νέου reality του Alpha. Mε τέσσερις ημέρες προβολής (Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη στις 23.00 και Παρασκευή στις 22.00), το Battle of the Couples θα αλλάξει όσα βλέπαμε στην τηλεόραση: διασκέδαση, πάθος, ανατροπές, εντάσεις, αγωνία και πραγματική αγάπη, πρωταγωνιστούν στο ψυχαγωγικό reality.

Τι να περιμένουμε, λοιπόν;

Το Ζευγάρι της Εβδομάδας: Το ζευγάρι που αποχώρησε προτείνει ένα υποψήφιο ζευγάρι για να έχει τον τίτλο του «Ζευγαριού της Εβδομάδας». Αυτό το ζευγάρι μονομαχεί στην Αρένα, με εκείνο που θα υποδείξουν σε ψηφοφορία οι υπόλοιποι παίκτες και όποιο κερδίσει ανακηρύσσεται «Ζευγάρι της Εβδομάδας». Το «Ζευγάρι της Εβδομάδας» μετακομίζει στο Master Bedroom και έχουν ασυλία.

Η Δοκιμασία της Σάσας: Μία ευκαιρία για τα ζευγάρια να προσθέσουν χρήματα στους λογαριασμούς τους, αφού αγωνιστούν στις πιο διασκεδαστικές κι ανατρεπτικές δοκιμασίες που θα τους αναθέσει η Couples’ Coach, Σάσα Σταμάτη, στη βίλα.

Μεγάλο Πάρτι: Κάθε εβδομάδα, το «Ζευγάρι της Εβδομάδας», θα κάνει ένα μεγάλο, θεματικό, πάρτι, το οποίο θα οργανώνει με τη Σάσα Σταμάτη. Καλεσμένα θα είναι φυσικά τα υπόλοιπα ζευγάρια.

Δοκιμασία Save your Μoney: Τα ζευγάρια συγκεντρώνονται στην Αρένα για τη δοκιμασία που θα αφαιρέσει χρήματα από τους λογαριασμούς όσων έχουν τις χειρότερες επιδόσεις.

Δοκιμασία Πεπρωμένου: Σε αυτή τη δοκιμασία προκύπτει το πρώτο ζευγάρι που είναι υποψήφιο προς αποχώρηση.

Tραπέζι της Δύναμης: Το ζευγάρι με την μεγαλύτερη δύναμη στο παιχνίδι, δηλαδή το Ζευγάρι της Εβδομάδας, μοιράζεται τις σκέψεις του και τις ανησυχίες με τον παρουσιαστή, Παναγιώτη Βασιλάκο.

Τελετή των Βραχιολιών:Τα ζευγάρια ψηφίζουν το δεύτερο υποψήφιο ζευγάρι για αποχώρηση και ο Παναγιώτης Βασιλάκος, κόβει τα βραχιόλια των ζευγαριών που κινδυνεύουν να φύγουν.

Δοκιμασία Αποχώρησης: Ένα ζευγάρι θα χάσει τα χρήματα του, θα αποχωρήσει από το Battle of the Couples και θα δει τα όνειρα του να γκρεμίζονται.