Battle of the Couples: Τα πάνω κάτω θα έρθουν στην Τελετή των Βραχιολιών

Ανατροπές στο αυριανό επεισόδιο του reality του Alpha

To «Battle of the Couples» έρχεται για άλλο ένα βράδυ και αναμένεται να έρθουν τα πάνω – κάτω.

Αύριο στις 00:15 στον Alpha, στην αρένα του Battle of the Couples, τα ζευγάρια θα δοκιμαστούν ώστε να βρεθεί το πρώτο ζευγάρι που θα είναι υποψήφιο για αποχώρηση.

Το ζευγάρι της εβδομάδας, ο Πάνος και η Στέφανη, θα χωρίσουν τα ζευγάρια σε δύο ομάδες μετά από υπόδειξη του Παναγιώτη Βασιλάκου. Στην πρώτη δοκιμασία τα ζευγάρια θα πρέπει να επιστρατεύσουν τη συνεργασία τους και να γίνουν κυριολεκτικά «ένα», προκειμένου να ολοκληρώσουν το παζλ που θα τους φέρει τη νίκη.

Στη δεύτερη δοκιμασία, τα ζευγάρια που έχασαν, θα πρέπει να ανταγωνιστούν το ένα το άλλο στο θεμέλιο της αντοχής, ώστε να μη βρεθούν υποψήφια για αποχώρηση. Αυτός ο αγώνας θα κόψει την ανάσα των παικτών και του κοινού.

Στην Τελετή των Βραχιολιών, τα ζευγάρια ανοίγουν τα χαρτιά τους με αφορμή μια «παρεξήγηση». Κανείς όμως δεν παραδέχεται τι έχει συμβεί, γεγονός που εντείνει τις διαφωνίες. Οι ψήφοι στην Τελετή δεν είναι απόλυτα αναμενόμενες.

Ποια ζευγάρια θα οδηγηθούν στην δοκιμασία αποχώρησης τελικά;