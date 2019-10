Τηλεθέαση: Το Κόκκινο Ποτάμι «έπνιξε» ξανά Final Four και Voice

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης

Το Κόκκινο Ποτάμι του Open, ήδη από τα πρώτα επεισόδια έχει καθηλώσει τους τηλεθεατές και έχει βγάλει «knock out» τους αντιπάλους του τα βράδια της Κυριακής.

Η σειρά που διαδραματίζει μια σκληρή εποχή που χάραξε τη μνήμη και τη ζωή εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, έχει αγγίξει το τηλεοπτικό κοινό.

Από την άλλη το The Voice καταφέρνει να έχει υψηλά ποσοστά, όχι όμως σε σημείο να περάσει την δραματική σειρά του Open, ενώ το Final Four από την άλλη δεν έχει κερδίσει ιδιαίτερα τους τηλεθεατές.

Η τηλεθέαση αναλυτικά

Γενικό

TO KOKKINO POTAMI 32,4%

THE VOICE 25% (από 21:00 έως 22:45 – 18,1%)

THE FINAL FOUR 10,6% (από 21:00 έως 22:45 – 10,4%)

Δυναμικό

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΤΑΜΙ 34,2%

THE VOICE 22,2% (από 21:00 έως 22:45 – 15,4%)

THE FINAL FOUR 11,1% (από 21:00 έως 22:45 – 11%)

*Τα στοιχεία τηλεθέασης αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων