Οι Ρώσοι σφυροκόπησαν τη νύχτα το Κίεβο με βαλλιστικούς πύραυλους και drones – Τουλάχιστον 15 νεκροί

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Νέα έκκληση Ζελένσκι προς τους συμμάχους για προμήθεια αντιβαλλιστικών συστημάτων

Νυχτερινά ρωσικά πλήγματα στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους στο Κίεβο και τα περίχωρά του και προκάλεσαν πυρκαγιές σε αποθήκες, ανακοίνωσαν σήμερα το πρωί οι τοπικές αρχές, αφού δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είχε ακούσει γύρω στα μεσάνυχτα μια δεκαριά ισχυρές εκρήξεις.

Λίγο περισσότερο από πέντε ώρες αργότερα, πυκνός καπνός εξακολουθούσε να υψώνεται πάνω από την πρωτεύουσα και οσμή καμένου υπήρχε στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με μια δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Πολεμική Αεροπορία είχε ανακοινώσει στη διάρκεια της νύχτας ότι πλησίαζαν βαλλιστικοί πύραυλοι.

Έξω από το Κίεβο, «δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 27 τραυματίσθηκαν στη διάρκεια νυχτερινής εχθρικής επίθεσης», γνωστοποίησαν μέσω του Telegram οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης δράσης.

Νωρίτερα η στρατιωτική διοίκηση της πόλης του Κιέβου είχε εξάλλου αναφέρει πως μια γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της μέσα στην πρωτεύουσα.

«Η περιφέρεια του Κιέβου υπέστη και αυτή τη νύχτα μία από τις πιο τραγικές εχθρικές επιθέσεις που έχει γνωρίσει μέχρι σήμερα», δήλωσε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Τιμούρ Τκατσένκο.

Οι αρχές διαπίστωσαν συνέπειες της επίθεσης σε «περισσότερα από επτά σημεία» του Κιέβου, στις συνοικίες Γκολοσιίβσκι, Νεσνιάνσκι, Ομπολόνσκι και Σβιατοσίνσκι.

«Πυρκαγιές ξέσπασαν μέσα σε αποθήκες σε μια εκτεταμένη ζώνη», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση, προσθέτοντας ότι «υποδομές κατοικιών» υπέστησαν επίσης ζημιές.

«Στη συνοικία Γκολοσιίβσκι, δύο τραυματίες ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια μιας αποθήκης που καταστράφηκε», δήλωσε μέσω του Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

Σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης δράσης, ο ρωσικός στρατός χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και βαλλιστικούς πυραύλους.

Η επίθεση προκάλεσε στην περιοχή πυρκαγιές σε αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις επιμελητείας.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως έπληξε κέντρα μεταφορών, επιμελητείας και διανομής στο Κίεβο και την περιφέρειά του, τα οποία εμπλέκονται, σύμφωνα με τη Μόσχα, «στην αποθήκευση και την αποστολή διαφόρων όπλων και στρατιωτικού υλικού, καθώς και στην παραγωγή και τη διανομή» μη επανδρωμένων οχημάτων, σύμφωνα με ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσω του Telegram.

Στη Ρωσία, η περιφέρεια της Τούλα υπέστη επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της, τον Ντμίτρι Μιλάγεφ. Εκατόν επτά από τα οχήματα αυτά καταστράφηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα και ένας άνθρωπος τραυματίσθηκε, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ένα απ' αυτά τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα συνετρίβη σε κέντρο διαλογής της Wildberries, γιγάντιας εταιρείας του ηλεκτρονικού εμπορίου που συχνά αναφέρεται ως «η ρωσική Amazon», ανακοίνωσε ο κυβερνήτης, προκαλώντας εκεί πυρκαγιά - κάτι που επιβεβαιώθηκε από την επιχείρηση, την οποία το Κίεβο έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες στόχο του.

Επίσης στην περιφέρεια του Μπελγκορόντ οι αρχές κατέγραψαν τρεις τραυματίες, οι δύο από τους οποίους έχουν τραυματισθεί σοβαρά, από επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η μία εναντίον μιας ιδιωτικής κατοικίας και η άλλη εναντίον ενός οχήματος.

Στο μέτωπο, η κατάσταση εξελίσσεται με βραδύ ρυθμό. Οι δύο στρατοί συγκρούονται για τον έλεγχο των τελευταίων πόλεων του Ντονμπάς που βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο.

Οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολάβησης, που είχε αρχίσει η Ουάσινγκτον, βρίσκονται από την πλευρά τους σε νεκρό σημείο από τα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Ουκρανία δεν κατάφερε να καταρρίψει ούτε έναν ρωσικό πύραυλο, σύμφωνα με την ημερήσια αναφορά που εξέδωσε σήμερα η Πολεμική Αεροπορία.

Ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε 115 drones και 28 πυραύλους υψηλής ταχύτητας, κυρίως βαλλιστικούς, κατά τα πλήγματα αυτά, δήλωσε η Πολεμική Αεροπορία.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑ διευκρίνισε ότι κατέρριψε 98 από τα drones, χωρίς να αναφέρει πυραύλους, με το Κίεβο να κάνει λόγο εδώ και εβδομάδες για σοβαρή έλλειψη αντιβαλλιστικών πυρομαχικών που επιτρέπουν την αναχαίτιση αυτού του είδους των πυραύλων.

Ο ρωσικός στρατός εκτόξευσε 24 βαλλιστικούς πυραύλους και τέσσερις άλλους πυραύλους κατά πλοίων, στην επίθεση αυτή που είχε κυρίως στόχο την περιοχή του Κιέβου, δήλωσε η ΠΑ.

Τα βλήματα αυτά κινούνται με πολύ υψηλή ταχύτητα και δεν μπορούν να αναχαιτιστούν παρά μόνο από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot, από τα οποία η Ουκρανία διαθέτει ελάχιστα και αντιμετωπίζει έλλειψη στα πυρομαχικά τους, κυρίως μετά τον πόλεμο μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε πρόσφατα ότι η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή έλλειψη σε αυτούς τους πυραύλους PAC-3 μπροστά στην αυξημένη χρήση βαλλιστικών πυραύλων από τη Ρωσία .

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τη χρήση τους, περνώντας από συνολικά 200 με 300 πυραύλους, κατ’ εκτίμηση, για όλο το έτος 2024 σε περίπου 126 μόνο για τον μήνα Ιούλιο του 2026.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία, η Ουκρανία έχει αναχαιτίσει λιγότερο από το ένα τρίτο.

Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν εντείνει τα πλήγματά τους τους τελευταίους μήνες. Το Κίεβο, η ουκρανική πρωτεύουσα, στοχοθετείται συχνά.

Η Ουκρανία αναχαιτίζει την πλειονότητα των ρωσικών drones χάρη σε τεχνολογίες που έχει αναπτύξει από την αρχή της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, αλλά εξαρτάται από τις παραδόσεις από τη Δύση για να αντιμετωπίσει τους βαλλιστικούς πυραύλους.

Κατόπιν τούτου, ο Ζελένσκι απηύθυνε νέα έκκληση στους συμμάχους του Κιέβου να προμηθεύσουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με συστήματα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων, που «θα μπορούσαν να έχουν σώσει ζωές» την περασμένη νύχτα.

«Συστήματα αναχαίτισης βαλλιστικών πυραύλων θα μπορούσαν να έχουν σώσει την ζωή όσων σκοτώθηκαν σήμερα. Είναι σημαντικό οι εταίροι μας να αντιληφθούν ότι οι καθυστερήσεις στην παράδοσή τους ή η διστακτικότητα για την προμήθεια τέτοιων αντιβαλλιστικών συστημάτων οδηγούν σε τέτοιες ανθρώπινες απώλειες», έγραψε ο πρόεδρος της Ουκρανίας σε ανάρτησή του στο Telegram.