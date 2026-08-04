Πέντε νεκροί από ουκρανικές επιθέσεις σε αποθήκες της εταιρείας Wildberries στην Ρωσία

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Έχει αλλάξει λογική η πολεμική στρατηγική του Κιέβου

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν τρεις αποθήκες της διαδικτυακής εταιρείας λιανικού εμπορίου Wilberries στη Ρωσία κατά τη διάρκεια τη νύχτας προκαλώντας τον θάνατο πέντε ανθρωπων, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι. Η εταιρεία Wildberries που συχνά χαρακτηρίζεται ως η Amazon της Ρωσίας έχει γίνει στόχος ουκρανικών επιθέσεων τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο της εκστρατείας του Κιέβου που έχει στόχο να κάνει τους απλούς Ρώσους να αντιληφθούν ότι ο πόλεμος χτυπάει την πόρτα τους.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά, μετά την τελευταία επίθεση που έπληξε μία από τις αποθήκες της κοντά στην Αγία Πετρούπολη. Στην περιοχή Τβερ, βορειοδυτικά της Μόσχας, drones προκάλεσαν ζημιές σε άλλη εγκατάσταση της Wildberries, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Οι τοπικές αρχές δεν ανέφεραν ότι υπήρξαν θύματα σε καμία από τις δύο επιθέσεις.

Ωστόσο, στην περιφέρεια της Μόσχας, μια επίθεση με drone στην πόλη Τσέχοφ προκάλεσε πυρκαγιά σε μια άλλη αποθήκη και προκάλεσε ζημιές σε έναν ηλεκτρικό υποσταθμό και σε ένα άλλο κτίριο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν δέκα, όπως ανέφερε ο κυβερνήτης Αντρέι Βορομπιόφ. Δεν ανέφερε σε ποια εταιρεία ανήκε η εγκατάσταση ούτε διευκρίνισε πού ακριβώς σκοτώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί.

Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας εισβολής της στην Ουκρανία το 2022, η Ρωσία έχει επιτεθεί επανειλημμένα σε κόμβους εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και σε άλλες υποδομές της Ουκρανίας. Η Ουκρανία έχει επεκτείνει τη δική της στρατηγική για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, στοχεύοντας σχεδόν 20 εγκαταστάσεις της Wildberries από τις 18 Ιουλίου. Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές σε μια εταιρεία που έχει καταστεί κινητήρια δύναμη στον τομέα του λιανικού εμπορίου της Ρωσίας, διεκπεραιώνοντας εκατομμύρια παραγγελίες την ημέρα μέσω τεράστιων αποθηκών που εκτείνονται σε ολόκληρη τη χώρα.

Όλα τα αποθέματα σε μια μεγάλη αποθήκη της Wildberries στην περιφέρεια της Σαμάρα καταστράφηκαν, αφού μια φωτοβολίδα που έπεσε την Κυριακή προκάλεσε πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με δηλώσεις του περιφερειακού αξιωματούχου Ντενίς Γκουρκόφ, όπως μετέδωσε χθες Τρίτη το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

«Από τα 180.000 τετραγωνικά μέτρα της, τα 160.000 κάηκαν», είπε. Αυτό αντιστοιχεί περίπου σε 22 γήπεδα ποδοσφαίρου. Τη Δευτέρα, εκατοντάδες πυροσβέστες επιχειρούσαν για να σβήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ε μια αποθήκη της Wildberries στην περιοχή του Βλαντιμίρ έκτασης 100.000 τετραγωνικών μέτρων. Μόνο ένα μέρος των αποθεμάτων της διασώθηκε, ανέφερε η εταιρεία, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η Wildberries δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα την εκτίμησή της για τις οικονομικές ζημιές που έχει υποστεί μέχρι στιγμής από τις επιθέσεις, τις οποίες η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος Τατιάνα Κιμ χαρακτήρισε ως «πράξεις τρομοκρατίας». Η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται επίσης στην Κεντρική Ασία και τον Καύκασο, κατασκευάζει αποθηκευτικό χώρο 260.000 τετραγωνικών μέτρων στο γειτονικό Καζακστάν, όπως δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εμπορίου του Καζακστάν.