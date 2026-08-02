Αυτοσχέδια βόμβα εξερράγη κοντά σε εστιατόριο της Μόσχας – Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 21 τραυματίες

0

Mία γυναίκα που έφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό, προσπάθησε να μπει στο εστιατόριο

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 21 τραυματίες από την έκρηξη μιας αυτοσχέδιας βόμβας που έγινε χθες το βράδυ, κοντά σε ένα πολυτελές εστιατόριο στο κέντρο της Μόσχας, ανακοίνωσαν οι αρχές, μετά από ανεπιβεβαίωτες εικασίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι η επίθεση σχετίζονταν με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η έκρηξη έγινε λίγο πριν τις 20:00 (τοπική ώρα) κοντά σε ένα ιταλικό εστιατόριο που βρίσκεται σε έναν από τους επτά ουρανοξύστες που κατασκευάστηκαν την εποχή του Στάλιν στην πλατεία Κουντρίνσκαγια, σύμφωνα με την αστυνομία.

Heavy police and ambulance presence surrounds the site of an explosion near a café in Moscow that killed three people and injured 15 others. Russian investigators said the casualty toll is still being verified, and the investigation into the incident is ongoing. pic.twitter.com/8GQv0ePEIL — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) August 1, 2026

Η Εθνική Επιτροπή της Ρωσίας κατά της Τρομοκρατίας (NAK) ανακοίνωσε ότι μία γυναίκα που δεν έχει αναγνωριστεί κι έφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό, προσπάθησε να εισέλθει στο εστιατόριο, όταν τη σταμάτησε ένας φρουρός ασφάλειας.

Σύμφωνα με τη ΝΑΚ, η γυναίκα, ο φρουρός κι ένας πελάτης του ιταλικού εστιατορίου Balzi Rossi σκοτώθηκαν ακαριαία από την έκρηξη που ακολούθησε.

Η τηλεόραση REN TV επικαλέστηκε σήμερα μία πηγή που δήλωσε ότι δύο άνθρωποι που είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, υπέκυψαν στα τραύματά τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε πέντε, χωρίς ωστόσο η εξέλιξη αυτή, να έχει επιβεβαιωθεί επίσημα.

Η ίδια τηλεόραση μετέδωσε ότι έξι άτομα παρέμειναν σε κρίσιμη κατάσταση.