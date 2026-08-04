Οι Ρώσοι έπληξαν πλοία που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό και λιμενικές εγκαταστάσεις

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Το ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Μόσχας

Ο ρωσικός στρατός έπληξε σήμερα τρία πλοία στο ουκρανικό λιμάνι Μικολάιφ και ένα στην Μαύρη Θάλασσα τα οποία χρησιμοποιούνταν «προς όφελος του ουκρανικού στρατού», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Στο λιμάνι Τσορνομόρσκ οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν επίσης έναν τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων και μια αποθήκη όπου φυλάσσονταν drones και εξαρτήματα για drones, αναφέρει στην ανακοίνωσή του.

Το Reuters δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς του υπουργείου Άμυνας από ανεξάρτητες πηγές.

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