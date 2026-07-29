Μεγάλη φωτιά στην Τουρκία στην περιοχή Μούγλα

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Ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την τουριστική πόλη της Αττάλειας με το παραθαλάσσιο θέρετρο Φετιγιέ, στα νότια, έκλεισε

Μάχη με τις φλόγες δίνουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία, καθώς ξέσπασαν πολλές δασικές πυρκαγιές, που τροφοδοτούνται από τους ισχυρούς ανέμους, ιδίως σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σε μια εστία στην επαρχία Μούγλων έχουν κινητοποιηθεί πέντε αεροπλάνα, 18 ελικόπτερα, περισσότερα από 90 πυροσβεστικά οχήματα και μηχανήματα έργου, καθώς και εκατοντάδες πυροσβέστες.

«Εργαζόμαστε ακούραστα για να θέσουμε τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο», ανέφερε το υπουργείο Γεωργίας και Δασών στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.

Μια φωτογραφία που συνοδεύει την ανακοίνωση δείχνει ένα ελικόπτερο εν δράσει σε έναν ουρανό που έχει κιτρινίσει από τους καπνούς.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει την τουριστική πόλη της Αττάλειας με το παραθαλάσσιο θέρετρο Φετιγιέ, στα νότια, έκλεισε για την κυκλοφορία λόγω του πυκνού καπνού. Απαγορεύτηκε επίσης η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο του Ολύμπου, μετέδωσε το ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι NTV.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από αγροτική ζώνη και εξαπλώθηκε στο δάσος, διευκρίνισε η νομαρχία. Οι αρχές έκριναν αναγκαίο να απομακρύνουν 202 ανθρώπους, καθώς και τους ασθενείς ενός τοπικού νοσοκομείου, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Μια άλλη εστία ξεκίνησε το απόγευμα στη δασώδη περιοχή του Μπαλικεσίρ, στη δυτική Τουρκία, πάνω στον δρόμο που συνδέει τη Σμύρνη με τα Δαρδανέλλια.