Ξέσπασε νέα φωτιά στην στην Κρήτη, αυτή την φορά στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου

Ξέσπασε νέα φωτιά στην στην Κρήτη, αυτή την φορά στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου

Καίει σε δασική έκταση

Μία νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Κρήτη αυτή τη φορά στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου.

Πρόκειται για δασική έκταση στην οποία καίει η φωτιά με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να έχουν φτάσει άμεσα και να δρουν για την κατάσβεσή της. Συνολικά λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Παράλληλα στο έργο της κατάσβεσης επικουρούν υδροφόρες του δήμου Σητείας. Στο μεταξύ με μήνυμα του 112 οι υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας ζήτησαν από τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.