Ξέσπασε νέα φωτιά στην στην Κρήτη, αυτή την φορά στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου

0

Καίει σε δασική έκταση

Μία νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην Κρήτη αυτή τη φορά στην περιοχή Αγία Τριάδα Λασιθίου.

Πρόκειται για δασική έκταση στην οποία καίει η φωτιά με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να έχουν φτάσει άμεσα και να δρουν για την κατάσβεσή της. Συνολικά λαμβάνουν μέρος 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Παράλληλα στο έργο της κατάσβεσης επικουρούν υδροφόρες του δήμου Σητείας. Στο μεταξύ με μήνυμα του 112 οι υπεύθυνοι Πολιτικής Προστασίας ζήτησαν από τους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έως 7 μποφόρ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λασιθίου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.