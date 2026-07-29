Πέθανε σε ηλικία 50 ετών ο παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής και DJ, Kavinsky

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Ο ύμνος του «Nightcall» έγινε κλασικό τραγούδι όταν έγινε το αρχικό μουσικό θέμα της ταινίας «Drive»

Ο Kavinsky, Γάλλος παραγωγός ηλεκτρονικής μουσικής και DJ, o υπνωτικός ύμνος του οποίου «Nightcall» έγινε κλασικό τραγούδι όταν έγινε το αρχικό μουσικό θέμα της ταινίας «Drive» του Νίκολας Βίντινγκ Ρεφν το 2011 πέθανε σε ηλικία 50 ετών.

Ο καλλιτέχνης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι το βράδυ της Τρίτης. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του, αν και δεν έχουν αναφερθεί εγκληματικές ενέργειες. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο μουσικός παραπονιόταν για πονοκεφάλους τις ημέρες πριν από τον θάνατό του, σύμφωνα με το Reuters.

Σε παραγωγή του Guy-Manuel de Homem-Christo των Daft Punk και με φωνητικά της Lovefoxxx του βραζιλιάνικου συγκροτήματος CSS, το τραγούδι βοήθησε στον καθορισμό της αισθητικής της ταινίας και έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές επιτυχίες της ηλεκτρονικής μουσικής της δεκαετίας του 2010.

Ο Kavinsky ερμήνευσε πρόσφατα το τραγούδι μαζί με τους Phoenix και την Angèle στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού 2024, η οποία μεταδόθηκε παγκοσμίως, συστήνοντάς το σε νέο κοινό πάνω από μια δεκαετία μετά την κυκλοφορία του "Drive".

Γεννημένος ως Vincent Belorgey στο Σεν Σαν Ντενίτο 1975, ασχολήθηκε με τη μουσική σχετικά αργά, αφού πρώτα εργάστηκε ως ηθοποιός και εμφανίστηκε σε ταινίες του μακροχρόνιου φίλου του Κουεντίν Ντουπιέ. Εμπνευσμένος από ταινίες δράσης της δεκαετίας του 1980, arcade games και σπορ αυτοκίνητα, ανέπτυξε την φανταστική περσόνα του Kavinsky, ενός μυστηριώδους, απέθαντου οδηγού που επέστρεψε από ένα μοιραίο ατύχημα με Ferrari για να δημιουργήσει ηλεκτρονική μουσική.

Εμφανίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2000 μέσω της επιδραστικής γαλλικής δισκογραφικής εταιρείας Record Makers, κυκλοφορώντας τα EP «Teddy Boy», «1986» και «Nightcall» πριν περιοδεύσει μαζί με καλλιτέχνες όπως οι Daft Punk και οι Justice. Το ντεμπούτο άλμπουμ του «OutRun», που κυκλοφόρησε το 2013, επεκτάθηκε στον ρετρό-φουτουριστικό ήχο που θα γινόταν συνώνυμο με το αναπτυσσόμενο κίνημα synthwave. Μετά από μια μακρά παύση, επέστρεψε με ένα δεύτερο άλμπουμ, το «Reborn», το 2022.

Ο Kavinsky άσκησε μεγάλη επιρροή σε μια γενιά παραγωγών που έλκονταν από τη νοσταλγική, κινηματογραφική ηλεκτρονική μουσική και βοήθησε στη διάδοση του είδους synthwave πολύ πέρα ​​από τη Γαλλία.