Πέθανε στα 67 του ο συγγραφέας, Αλέξης Σταμάτης

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Ήταν γιος της ηθοποιού, Μπέτυς Αρβανίτη

Πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο γνωστός συγγραφέας, Αλέξης Σταμάτης.

Στην πολύχρονη πορεία του στα γράμματα εξέδωσε συνολικά 34 βιβλία, εκ των οποίων 20 μυθιστορήματα.

Το μυθιστόρημά του «Μπαρ Φλωμπέρ» απέκτησε μεγάλη αναγνώριση και μεταφράστηκε σε αρκετές γλώσσες, ενώ το έργο του «Αμερικάνικη Φούγκα» διακρίθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τιμήθηκε με το International Literature Award του National Endowment for the Arts.

Εκτός από τη λογοτεχνία, ασχολήθηκε με την ποίηση και το θέατρο, γράφοντας θεατρικά έργα που παρουσιάστηκαν σε σημαντικές σκηνές της Αθήνας.

Παράλληλα, είχε ενεργό συμμετοχή και στον κινηματογράφο, καθώς υπέγραψε το σενάριο της ταινίας «Καταιγίδα».

Ήταν γιος του αρχιτέκτονα, Κώστα Σταμάτη, και της ηθοποιού, Μπέτυς Αρβανίτη.

Ποιος ήταν ο Αλέξης Σταμάτης

Ο Αλέξης Σταμάτης γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Μετά από ένα χρόνο στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο κι έκανε μεταπτυχιακά αρχιτεκτονικής και κινηματογράφου στο Λονδίνο.

Το 1998 διάβασε ποίηση στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου.

Ποίησή του δημοσιεύθηκε στο βρετανικό λογοτεχνικό περιοδικό «Modern Poetry in Translation». Το πρώτο του μυθιστόρημα, «Ο έβδομος ελέφαντας» (Κέδρος, 1998, β’ έκδ. Καστανιώτης, 2016) («The Seventh Elephant») εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία από τον εκδοτικό οίκο Arcadia Books και στο Μπαγκλαντές. Το δεύτερο «Μπαρ Φλωμπέρ» (Κέδρος, 2000, β’ έκδ. Καστανιώτης, 2012) εκδόθηκε στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Ρωσία, την Ισπανία, τη Σερβία και (το 2007) στη Μεγάλη Βρετανία, από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, ενώ διασκευάστηκε σε σενάριο στο πλαίσιο προγράμματος του ΕΚΚ, με τη συνεργασία του σκηνοθέτη Βασίλη Δούβλη.

Ακολούθησαν τα μυθιστορήματα «Σαν τον κλέφτη μες τη νύχτα», 2002, «Οδός Θησέως», 2003, «Ζωή», 2005, «Μητέρα στάχτη», 2005, «Αμερικάνικη φούγκα», 2006, «Βίλα Κομπρέ», 2008, «Σκότωσε ό,τι αγαπάς», 2009, «Κυριακή (2011), «Μπορείς να κλάψεις μες στο νερό;» (2012), «Χαμαιλέοντες» (2013), «Μελίσσια» (2014), «Το βιβλίο της βροχής» (2015).

Η «Αμερικάνικη φούγκα» κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Λογοτεχνίας του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Ιδρύματος Τεχνών και εκδόθηκε στις ΗΠΑ. Η «Μητέρα στάχτη» (2005) εκδόθηκε στις ΗΠΑ και στην Τουρκία. Το πρώτο του παιδικό μυθιστόρημα, «Ο Άλκης και ο λαβύρινθος» (2009), τιμήθηκε με το Πρώτο Βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.

Έχει δημοσιεύσει τις ποιητικές συλλογές: «Κόσμος γωνία», Σοκόλης, 1992, «Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων», Καστανιώτης, 1993, «Απλή μέθοδος των τριών», Καστανιώτης, 1995, «Πυκνό τώρα», Ελληνικά Γράμματα, 1999, «Όσο πλησιάζω, το μέλλον απομακρύνεται», Το Ροδακιό, 2002 και «Ποτέ δεν είμαστε μόνοι», Καστανιώτης, 2004. Για τη συλλογή του «Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων», του απονεμήθηκε το 1994 από τον Δήμο Αθηναίων το βραβείο ποίησης στη μνήμη Νικηφόρου Βρεττάκου. Η ίδια ποιητική συλλογή, μαζί με την «Απλή μέθοδο των τριών» και το «Πυκνό τώρα», μεταφράστηκαν στα αγγλικά και κυκλοφορούν από τον εκδοτικό οίκο «Dionysia Press» («Architecture of Interior Space & The Simple Method of Three», 2001, «Dense Now», 2002).

Έχει γράψει το λιμπρέτο σε έργα του μουσικού Θοδωρή Αμπατζή, που παρουσιάστηκαν στο Μέγαρο Μουσικής και στο Θέατρο «Χώρα». Ο μονόλογός του «Τελευταία Μάρθα» παίχτηκε το 2008 στο «Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας». Δυο μονόλογοί του με τίτλο «Γένεση» ανέβηκαν το 2009 στο «Θέατρο Χώρα». Το θεατρικό του έργο «Δακρυγόνα» παρουσιάστηκε το 2010 στο «Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας». Τα τελευταία χρόνια συνεργαζόταν με περιοδικά και εφημερίδες σε θέματα τέχνης και πολιτισμού.

Έχει αντιπροσωπεύσει πολλές φορές την Ελλάδα σε διεθνή λογοτεχνικά συνέδρια και έχει διδάξει Δημιουργική Γραφή στο Κολλέγιο Αθηνών-Ψυχικού και στο Μουσείο Ηρακλειδών.