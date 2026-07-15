Αυτό είναι το ιατρικό ανακοινωθέν για τον θάνατο της Μάρως Κοντού

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Η κατάσταση της υγείας της είχε παρουσιάσει σοβαρή επιδείνωση

Τις πρωινές ώρες έφυγε από τη ζωή η γνωστή ηθοποιός Μάρω Κοντού στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας», όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών.

Το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε αναφέρει:

«Με βαθύτατη λύπη ανακοινώνουμε ότι σήμερα 15-07-2026 κατά τις πρωινές ώρες, απεβίωσε η γνωστή ηθοποιός Μαριάνθη (Μάρω) Κοντού στο Γενικό Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών "Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ" μετά από σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης της υγείας της και παρά τις επίμονες προσπάθειες των θεραπόντων Ιατρών. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στους οικείους της».