Σαουδική Αραβία: Η ελληνική πυροβολαρχία Patriot μετά τους πυραύλους κατέρριψε και UAV προερχόμενο από την Υεμένη

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Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων

Η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας προχώρησε, σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα Ελλάδας 11:10, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής, στην επιτυχή κατάρριψη Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού.

Σύμφωνα με στρατιωτικά πηγές, το UAV προερχόταν από Υεμένη.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα (στις 07:15 ώρα Ελλάδας), η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους προερχόμενους από την Υεμένη.

Η επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, είχε ως στόχο σημαντικότατη εγκατάσταση διυλιστηρίων στην περιοχή Γιανμπού, όπου είναι ανεπτυγμένη η ελληνική Πυροβολαρχία. Το Ριάντ παράγει περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα και εξάγει περίπου 7 εκατομμύρια. Η Aramco εκτρέπει ορισμένες από αυτές τις αποστολές μακριά από τη συνήθη διαδρομή του Ορμούζ προς το Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας επιτίθεται σε υποδομές των Χούθι, με τους προσκείμενους στην Τεχεράνη αντάρτες να αντεπιτίθενται. Νωρίτερα, οι σαουδαραβικές αρχές προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους των πόλεων Τζιζάν και Γιανμπού, αφού οι Χούθι απείλησαν με αντίποινα για τις επιθέσεις που πραγματοποίησε το βασίλειο αυτή την εβδομάδα.

Η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας, όπως τονίζεται από στρατιωτικές πηγές, συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία «Integrated Air Missile Defense Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας.

Η νέα αναφορά του ΓΕΕΘΑ

«Γνωρίζεται ότι το Σάββατο 25 Ιουλίου και ώρα 11:10 (ώρα Ελλάδας), η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ) προχώρησε, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, στην επιτυχή κατάρριψη Μη Επανδρωμένου Αεροχήματος (UAV) στην περιοχή Γιανμπού, το οποίο προερχόταν από Υεμένη. Η ΕΛΔΥΣΑ συνεχίζει κανονικά την αποστολή της, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία "Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept" για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας».

Σημειώνεται ότι και στις αρχές Απριλίου η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων Patriot της ΕΛΔΥΣΑ, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας "Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept" για την υποστήριξη της αεράμυνας του βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (μη επανδρωμένο Αερόχημα – UAV),σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες εμπλοκής».