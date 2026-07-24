Η Ρωσία περιμένει νέες προτάσεις από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

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Σύμφωνα με όσα βγαίνουν από το Κρεμλίνο

Η Ρωσία πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ειλικρινής σε ότι αφορά τις προσπάθειες του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και θα περιμένει από την Ουάσιγκτον να παρουσιάσει νέες προτάσεις, παρόλο που οι ΗΠΑ συνεχίζουν να παρέχουν όπλα στο Κίεβο, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Στο μεταξύ η Ρωσία θα συνεχίσει να πολεμάει για να πετύχει τους στόχους της με στρατιωτικά μέσα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Ναι, (ο πόλεμος) δεν είναι η προτιμώμενη λύση, αλλά δεδομένης της απουσίας προοπτικών για ειρήνη, θα τον φέρουμε εις πέρας μέχρι το τέλος, μέχρι την απόλυτη νίκη. Ωστόσο, θα περιμένουμε νέες προτάσεις (από τις ΗΠΑ)», δήλωσε ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης, ο οποίος τον ρώτησε αν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να περιμένει ακόμη περισσότερο μέχρι οι Αμερικανοί να παρουσιάσουν νέες ιδέες, ενώ οι προηγούμενες προσπάθειες είχαν αποτύχει.

Η δηλώσεις του υπογραμμίζουν την επιθυμία του Κρεμλίνου να συνεχίσει τη διπλωματία με τον Τραμπ και να αποδώσει την ευθύνη στους Ευρωπαίους συμμάχους της Ουκρανίας για την παράταση του πολέμου, ο οποίος βρίσκεται πλέον στο μέσο του πέμπτου έτους διεξαγωγής του.

«Οι Αμερικανοί -- ο πρόεδρος Τραμπ, οι διαπραγματευτές του -- είναι ειλικρινείς στην επιθυμία τους να διαμορφώσουν επιλογές αποδεκτές από όλους. Η επιλογή που πρότειναν έγινε αποδεκτή από εμάς, αλλά απορρίφθηκε από τους Ουκρανούς», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν να πείσουν τους Ουκρανούς... οι οποίοι υποκινούνταν από τους Ευρωπαίους».

Οι τελευταίες τριμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας, Ουκρανίας και ΗΠΑ πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο, λίγο πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ κηρύξουν πόλεμο κατά του Ιράν. Το Κρεμλίνο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ελπίζει να ξαναρχίσει η αμερικανική διαμεσολάβηση μόλις η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει ηρεμήσει.

Οι κορυφαίοι διπλωμάτες των ΗΠΑ και της Ρωσίας συναντήθηκαν για λίγο στην Ασία αυτή την εβδομάδα. Η Ρωσία δηλώνει εδώ και εβδομάδες ότι είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους απεσταλμένους του Τραμπ για συνομιλίες στη Μόσχα, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί καμία ημερομηνία, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι αμφίβολη, καθώς «συνεχίζουν να τροφοδοτούν την Ουκρανία με όπλα» ενώ ταυτόχρονα δηλώνουν ότι επιθυμούν τον τερματισμό του πολέμου.

«Ωστόσο, πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή τη διττότητα στη στάση της κυβέρνησης Τραμπ όποτε αυτή συνάδει με τα συμφέροντά μας. Και η επιθυμία τους να διευκολύνουν μια ειρηνική λύση συνάδει απόλυτα με τα συμφέροντά μας», ανέφερε ο ίδιος.