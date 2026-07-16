Ο αμερικανικός στρατός αρνείται ότι έπληξε ιρανική εγκατάσταση αποθήκευσης σιτηρών

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Σύμφωνα με την CENTCOM μόνο στρατιωτικοί στόχοι δέχονται επιθέσεις

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διέψευσαν σήμερα τις αναφορές ιρανικών μέσων ενημέρωσης για αμερικανικά πλήγματα σε μη στρατιωτική εγκατάσταση αποθήκευσης σιτηρών, επαναλαμβάνοντας πως επλήγησαν στρατιωτικοί στόχοι με σκοπό να υποβαθμιστούν οι δυνατότητες του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

Όπως υπογραμμίζει το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) σε ανάρτηση στο X, «ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν μη στρατιωτική εγκατάσταση αποθήκευσης σιτηρών στην Χοβέιζεχ στις 14 Ιουλίου. Αυτό είναι ψέμα!»

«Στις 14 Ιουλίου, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους σε Μπαντάρ Αμπάς, Χορμούτζ, Αχβάζ, Κεσμ, Τουνμπ, Μπουσέρ και Κουχ-ε Στακ, προκειμένου να υποβαθμίσουν τις δυνατότητες του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ», αναφέρει η CENTCOM, συμπληρώνοντας πως «το Ιράν έχει στοχεύσει αθώους πολίτες» στα Στενά του Ορμούζ και σε γειτονικές χώρες του Κόλπου, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.