Το Ιράν λέει πως τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ωσότου τελειώσουν οι επιθέσεις των ΗΠΑ – Νέος αποκλεισμός στα λιμάνια του

0

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Οι ιρανοί Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ότι τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ωσότου τερματιστούν οι αμερικανικές «επιθετικές ενέργειες», ενώ απείλησαν να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση IRIB.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εξαπέλυσαν χθες Τρίτη νέα σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν και ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε εκ νέου αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.

«Οι επιχειρήσεις αντιποίνων (...) θα συνεχιστούν, και τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ωσότου οι ΗΠΑ βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Ο εχθρός (...) πρέπει επίσης να αναμένει το κλείσιμο κι άλλων οδών εξαγωγών πετρελαίου και αερίου που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ και συμμάχων τους», προστίθεται.

«Οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου από την περιοχή είτε θα είναι προσβάσιμες σε όλους, είτε σε κανέναν», τονίζεται στο κείμενο.

Η ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν χτύπησε κόκκινο στη διάρκεια της νύχτας , με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ να ανακοινώνουν νωρίς σήμερα το πρωί ότι «ολοκλήρωσαν επιπρόσθετο κύκλο πληγμάτων εναντίον του Ιράν», αφού βομβάρδισαν «δεκάδες στόχους» κοντά στα Στενά του Ορμούζ και σε «παραθαλάσσιες περιοχές», για τέταρτη συνεχόμενη νύχτα.

Σημείωσαν ότι έπληξαν εγκαταστάσεις όπου βρίσκονταν «πύραυλοι και μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα», «ναυτικές δυνατότητες» και «συστήματα παράκτιας άμυνας» κατά τη διάρκεια του «κύματος» βομβαρδισμών διάρκειας «επτά ωρών», για να «φθείρουν περαιτέρω την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοΐα και τα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού».

Ακόμη, στην ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι υπεύθυνο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), τονίζεται ότι επιβλήθηκε εκ νέου αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν στον Κόλπο χθες Τρίτη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο πλήγμα στο πλαίσιο της επιχείρησης «Nasr 2», βάζοντας στο στόχαστρο, όπως υποστηρίζει, το βασικό κέντρο επιμελητείας και υποστήριξης των αμερικανικών δυνάμεων στη Δυτική Ασία, που βρίσκεται στην περιοχή Μίνα Αμπντουλάχ του Κουβέιτ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το κρατικό δίκτυο IRIB, η εγκατάσταση τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε κατά την τέταρτη φάση της επιχείρησης.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ γνωστοποίησε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας αντιμετωπίζουν ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, διευκρινίζοντας ότι οι ισχυροί κρότοι που ακούστηκαν σε διάφορες περιοχές οφείλονταν σε αναχαιτίσεις των drones.

Footage, reportedly taken during Iranian drone and missile strikes against Kuwait earlier, shows a Shahed-136 impact. The U.S. continues to trade strikes with Iran, as targets inside Bahrain and Kuwait are now bearing the brunt of Iranian fires. pic.twitter.com/AC07mtqi96 — OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026

Παράλληλα, το IRGC επανέλαβε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά «μέχρι το τέλος των αμερικανικών κακών ενεργειών». Στην ίδια ανακοίνωση κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές βάσεις «με το πρόσχημα ότι στοχοποιούσαν πλοία που παραβίαζαν τον αποκλεισμό», υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν να αποκρύψουν την αποτυχία τους.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ακόμη ότι κανένα πλοίο δεν επιχείρησε να παραβιάσει τον ιρανικό αποκλεισμό ή να συνοδεύσει αμερικανικές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι, ως εκ τούτου, δεν σημειώθηκαν πλήγματα εναντίον πλοίων.

Οι ιρανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν, όπως υποστηρίζουν, «συντριπτικό πλήγμα» εναντίον της βάσης του 5ου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης, καταστράφηκαν το κέντρο διοίκησης και ελέγχου, το κέντρο διαχείρισης ναυτικής υποστήριξης, καθώς και αποθήκες και δεξαμενές καυσίμων της αμερικανικής βάσης.

Το IRGC χαρακτηρίζει την επίθεση «συντριπτική απάντηση» στις αμερικανικές επιχειρήσεις που προηγήθηκαν στην περιοχή.

Η Ιορδανία λέει πως κατέρριψε τρεις πυραύλους του Ιράν

Οι ιορδανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν τρεις ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους, αφού η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο βάση την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των ΗΠΑ στο χασεμιτικό βασίλειο.

Τρεις πύραυλοι που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν αναχαιτίστηκαν μόλις εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Ιορδανίας, σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους.

Ο Τραμπ απειλεί να βομβαρδίσει γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πάλι, διεμήνυσε χθες Τρίτη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News, ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν κλείσει «συμφωνία».

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο τηλεοπτικό δίκτυο.

Ερωτηθείς πόσο θα διαρκέσουν οι εξελισσόμενοι για τέταρτη συναπτή νύχτα βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε «θα συνεχιστούν μέχρι να πω ότι αρκεί».

Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ φάνηκε να παίρνει πίσω την αναγγελία πως η Ουάσινγκτον θα προχωρούσε στην επιβολή φόρου στα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ, στην καρδιά του πολέμου.

Η επανεπιβολή του ναυτικού αποκλεισμού χθες στις 23:00 (ώρα Ελλάδας) και οι βομβαρδισμοί, οι πιο εκτενείς αφότου άρχισε η κατάπαυση του πυρός τον Απρίλιο, θέτουν υπό ολοένα εντονότερη αμφισβήτηση τις διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος και να εφαρμοστεί η καταρχήν συμφωνία, το λεγόμενο πρωτόκολλο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, που υπογράφτηκε τη 17η Ιουνίου.