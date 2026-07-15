Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν στο Ιράν από πλήγματα των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες

0

Το ανακοίνωσε η κυβέρνηση του ισλαμικού κράτους

Τουλάχιστον 30 άμαχοι σκοτώθηκαν σε επιθέσεις των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν τις τελευταίες ημέρες, δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ιρανικής κυβέρνησης, η Φατεμέχ Μοχατζερανί.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις πενθούσες οικογένειες και τιμάμε τη μνήμη των νεκρών. Η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στον λαό με όλη τη δύναμή της», έγραψε στο X.

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας Χοσεΐν Κερμανπούρ δήλωσε στο X ότι περισσότεροι από 260 άνθρωποι τραυματίστηκαν αφότου ξεκίνησε το τελευταίο κύμα επιθέσεων πριν από μία εβδομάδα. Από αυτούς, 222 έχουν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, πρόσθεσε, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.