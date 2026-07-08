Μεξικανός νεκρός από πυρά πράκτορα της αστυνομίας μετανάστευσης των ΗΠΑ στο Τέξας

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«Έπεσε πάνω σε όχημα της ICE, αρνήθηκε να υπακούσει σε πολλές φραστικές διαταγές»

Πράκτορας της ICE, της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης, πυροβόλησε και σκότωσε Μεξικανό υπήκοο που βρισκόταν στο τιμόνι αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια «επιχείρησης» της υπηρεσίας στο Χιούστον, στην πολιτεία Τέξας (νότια), ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Πρόκειται για τον πρώτο θάνατο από σφαίρες ομοσπονδιακών πρακτόρων στο πλαίσιο της αντιμεταναστευτικής εκστρατείας της κυβέρνησης του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έπειτα από εκείνους δυο Αμερικανών υπηκόων, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο.

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS), στο οποίο υπάγεται η αστυνομία μετανάστευσης, διαβεβαίωσε ότι ο Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο, που παρουσίασε ως Μεξικανικό υπήκοο που βρισκόταν παράτυπα στην αμερικανική επικράτεια, προσπάθησε να διαφύγει τη σύλληψή του στο πλαίσιο επιχείρησης της ICE.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, έπεσε πάνω σε όχημα της ICE, αρνήθηκε να υπακούσει σε πολλές φραστικές διαταγές και μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε όπλο προσπαθώντας να χτυπήσει πράκτορα της ICE», ανέφερε το υπουργείο.

Ο πράκτορας χρησιμοποίησε το υπηρεσιακό του όπλο «σε νόμιμη άμυνα», πρόσθεσε στην ανακοίνωση. Συμπλήρωσε ότι ο Λορένσο Σαλγάδο Αραούχο υπέκυψε σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε.

Έχουν αρχίσει να διενεργούνται δυο διακριτές έρευνες για την υπόθεση, από το υπουργείο και το τοπικό γραφείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση του DHS.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες αμερικανικού μέσου ενημέρωσης, το FBI διενεργεί έρευνα για επίθεση εναντίον αστυνομικού -όχι για τον θάνατο του άνδρα.

Ο γιος του εκλιπόντα, ο Ρονάλντο Σαλγάδο, θρήνησε τον πατέρα του, «σκληρά εργαζόμενο Μεξικό», εξηγώντας πως πήγαινε στη δουλειά, κι έκανε στάσεις για να παραλάβει συναδέλφους του, όταν σκοτώθηκε.

«Δεν του άξιζε αυτό του πατέρα μου», έγραψε.

«Ο πατέρας μου ζούσε σε αυτή τη χώρα για σχεδόν 35 χρόνια, δούλευε στις οικοδομές για να μας ζήσει, εμένα, τους δυο αδελφούς μου και τη μητέρα μου», πρόσθεσε μέσω Facebook.

Η αστυνομία μετανάστευσης αποτελεί αιχμή του δόρατος στην αντιμεταναστευτική επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ.

Οι μέθοδοι που εφαρμόζει χαρακτηρίζονται συχνά βάρβαρες· οι θάνατοι της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, καθώς συμμετείχαν σε διαμαρτυρίες για τη δράση της, προκάλεσε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις και κατακραυγή στη χώρα.

Επανειλημμένα, σε παλαιότερες υποθέσεις αυτής της φύσης, η δημοσιοποίηση βίντεο από φορητές κάμερες έθεσε υπό αμφισβήτηση όσα υποστήριξαν οι αμερικανικές αρχές. Στο χθεσινό επεισόδιο, αυτόπτες μάρτυρες τράβηξαν φωτογραφίες και βίντεο, ανέφερε ρεπορτάζ του NBC News.