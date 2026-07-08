«Η Γροιλανδία δεν πωλείται», επαναλαμβάνει η πρωθυπουργός της Δανίας

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Αναμένει από τους συμμάχους της χώρας της στο ΝΑΤΟ να σεβαστούν την εθνική κυριαρχία της

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν δήλωσε σήμερα ότι αναμένει από τους συμμάχους της χώρας της στο ΝΑΤΟ να σεβαστούν την εθνική κυριαρχία της και να αποδεχτούν ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται.

Η Φρεντέρικσεν έκανε αυτή τη δήλωση από την Άγκυρα όπου βρίσκεται για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, λίγες ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την επιθυμία του να θέσει υπό τον έλεγχο της Ουάσιγκτον τη Γροιλανδία, ένα ημιαυτόνομο νησί της Αρκτικής που ανήκει στη Δανία, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.