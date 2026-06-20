Οι Ιρανοί ξανακλείνουν τα Στενά του Ορμούζ – Κατηγορούν ΗΠΑ και Ισραήλ για στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιθετικές ενέργειες

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Αντίδραση μετά τις δηλώσεις Βανς για πρόοδο στις συνομιλίες

Πριν από λίγο το Ανώτατο Μικτό Στρατιωτικό Επιτελείο του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ «κλείνουν» για τη ναυσιπλοΐα. Κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για «σοβαρές παραβιάσεις» του μνημονίου εκεχειρίας, σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι παραβιάσεις αφορούν «στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιθετικές ενέργειες» εντός της συμφωνημένης ζώνης ασφαλείας και προειδοποιεί ότι η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο σε «φιλικά και συντονισμένα» πλοία.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς στο Fox News, ο οποίος ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία «εντός των επόμενων ημερών» για τον νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν. Ο Βανς είπε ότι «τα πράγματα πάνε καλά» και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνάντησης την Κυριακή, την ώρα που η Βέρνη επιβεβαιώνει ότι συνεχίζει να παρέχει «διακριτικό και αξιόπιστο» πλαίσιο στο Μπούργκενστοκ για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ–Ιράν, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Η ταυτόχρονη στρατιωτική κλιμάκωση από την Τεχεράνη και η διπλωματική αισιοδοξία από την Ουάσινγκτον δημιουργούν έντονη αβεβαιότητα, με τη διεθνή ναυτιλία να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σε ένα από τα πιο κρίσιμα θαλάσσια περάσματα του πλανήτη.