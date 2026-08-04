Χτυπήθηκε πλοίο ελληνικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ – Πληροφορίες για έναν αγνοούμενο

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Η επίθεση έγινε στα ανοιχτά του Ομάν

Πλήγμα δέχθηκε ελληνικών συμφερόντων φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου υπό σημαία Λιβερίας, ενώ έπλεε στα Στενά του Ορμούζ από την πλευρά του Ομάν.

Σύμφωνα με το tradewinds, από το χτύπημα στο μηχανοστάσιο ξέσπασε φωτιά στο πλοίο.

Ένας ναυτικός αναφέρθηκε ως αγνοούμενος μετά το πλήγμα στο πλοίο «Minoan Pioneer», χωρητικότητας 93.300 dwt (κατασκευής 2011), το οποίο χτυπήθηκε περίπου 20 ναυτικά μίλια (37 χλμ.) βορειοανατολικά του Αλ Χασάμπ στο Ομάν, στην είσοδο του Ορμούζ, σύμφωνα με τη ναυτιλιακή εταιρεία πληροφοριών Vanguard.

Ένα κοντινό δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι το πλοίο υπέστη ολική διακοπή ηλεκτροδότησης μετά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε περίπου στις 22:00 UTC τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία θαλάσσιας ασφάλειας United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), εμπορικό πλοίο εξέπεμψε σήμα μέσω του διαύλου VHF Channel 16, ενημερώνοντας ότι είχε δεχθεί πλήγμα από άγνωστο βλήμα.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.