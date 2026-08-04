Μειώνεται η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

0

Η δήλωση του Σκοτ Μπέσεντ επανέφερε τα χαμόγελα για λύση στην κρίση

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν σήμερα μετά τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, του Σκοτ Μπέσεντ, ότι μια συμφωνία για να ανοίξει και πάλι τα στενά του Ορμούζ μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο, Τετάρτη, με το Ιράν.

«Είμαστε σε συζητήσεις με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει ευκαιρία να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο σε συμφωνία για να ανοίξει το στενό και να προχωρήσουμε προς μια πιο κανονική θέση σε αυτή τη σύγκρουση», είπε ο Σκοτ Μπέσεντ σε συνέντευξη στο αμερικανικό δίκτυο CNBC.

Στην έναρξη της συνεδρίασης η τιμή του πετρελαίου σημείωνε άνοδο όμως γύρω στις 15:30 ώρα Ελλάδας η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Μπρεντ για παράδοση τον Οκτώβριο υποχωρούσε κατά 2,29% στα 81,85 δολάρια.

Το αμερικανικό ισοδύναμό του WTI για παράδοση τον Σεπτέμβριο υποχωρούσε 3.10% στα 77,85 δολάρια το βαρέλι.