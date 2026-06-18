«Ψήνεται» η Γαλλία: Στους 40 βαθμούς Κελσίου αναμένεται να φθάσει η θερμοκρασία στο Παρίσι

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«Πορτοκαλί» συναγερμός σε 26 νομούς

Κύμα καύσωνα αναμένεται σήμερα να πλήξει ένα μεγάλο μέρος της Γαλλίας, από το Παρίσι μέχρι τα κεντροανατολικά, με τις θερμοκρασίες να πλησιάζουν όλο και περισσότερο τους 40°C.

Ενώ το καλοκαίρι ξεκινά επίσημα μόλις την Κυριακή, 26 νομοί βρίσκονται σε επαγρύπνηση στην πορτοκαλί βαθμίδα για καύσωνα, από την περιοχή του Παρισιού προς τα ανατολικά, συμπεριλαμβανομένης της Βουργουνδίας.

Και αυτό το επεισόδιο καύσωνα «αναμένεται να διαρκέσει μέχρι την επόμενη εβδομάδα», σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France.

Η κορύφωση του καύσωνα αναμένεται την Κυριακή ή τη Δευτέρα, με την άνοδο της θερμοκρασίας να επιδεινώνεται περαιτέρω από το θερινό ηλιοστάσιο, τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου και επομένως τις περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας.

Οι καύσωνες, οι οποίοι συμβαίνουν «ολοένα και νωρίτερα» και συμπίπτουν με περιόδους εξετάσεων ή με πολιτιστικές εκδηλώσεις (όπως η Γιορτή της Μουσικής στις 21 Ιουνίου) και αθλητικές διοργανώσεις όπως το Μουντιάλ (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου), έχουν «άμεση επίδραση στον οργανισμό, ανεξαρτήτως ηλικίας», σημειώνει η υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Γαλλίας σε ανακοίνωσή της.

Για άλλη μια φορά, οι δήμαρχοι αντιμετωπίζουν ένα δίλημμα: να κλείσουν τα σχολεία, διακινδυνεύοντας τη διακοπή των μαθημάτων, ή να τα διατηρήσουν ανοιχτά, μερικές φορές εις βάρος της ευημερίας των παιδιών. Η αποπνικτική ζέστη αποδεικνύεται επίσης ιδιαίτερα δύσκολη για τους μαθητές λυκείου που δίνουν γραπτές εξετάσεις για το απολυτήριο, το εθνικό απολυτήριο λυκείου, σε υπερθερμαινόμενες τάξεις. Οι εξετάσεις ολοκληρώνονται σήμερα.

Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η διεξαγωγή των προφορικών εξετάσεων για το απολυτήριο θα μπορούσε να μεταφερθεί κατά τόπους, κατά «λίγες ώρες ή λίγες ημέρες».

Την Κυριακή, ο υπουργός εκδήλωσε την επιθυμία του «καμία εξέταση» να μη διεξαχθεί τα απογεύματα.

Από την πλευρά της, η SNCF, ο εθνικός σιδηροδρομικός φορέας της Γαλλίας, ακύρωσε 71 δρομολόγια τρένων που ήταν προγραμματισμένα από σήμερα Πέμπτη μέχρι τη Δευτέρα λόγω πιθανών βλαβών στο κλιματιστικό σύστημα.

Αυτό είναι το δεύτερο κύμα καύσωνα μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες που πλήττει τη Γαλλία, η οποία τον Μάιο βίωσε πρωτοφανείς για τον μήνα θερμοκρασίες.

Αυτά τα κύματα καύσωνα σημειώνονται όλο και συχνότερα υπό την επίδραση της κλιματικής αλλαγής, που τροφοδοτείται από τη μαζική χρήση ορυκτών καυσίμων.

Στην Ευρώπη, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο απειλούνται επίσης από πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Η Γαλλία αντιμετωπίζει «ολοένα και πιο συχνά, πολυάριθμα και έντονα κύματα καύσωνα, μια προφανής ένδειξη της κλιματικής αλλαγής», τονίζει ο Ματιέ Σορέλ, κλιματολόγος στη Météo-France.

Έχοντας επικριθεί από την αντιπολίτευση για την «έλλειψη προετοιμασίας» της κατά τη διάρκεια του προηγούμενου καύσωνα, η κυβέρνηση σκοπεύει να επιδείξει την κινητοποίησή της.

«Η Γαλλία τοποθετείται ως μία από τις πρωτοπόρες χώρες όσον αφορά την προσαρμογή», ​​δήλωσε η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης Μονίκ Μπαρμπού.