Ενισχύονται οι γαλλικές αστυνομικές δυνάμεις στα σύνορα με την Ισπανία, λόγω της μαζικής εισόδου μεταναστών στη Θέουτα

0

Υπάρχει ενισχυμένη επιτήρηση από drones

Ο γάλλος υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία, λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών από το Μαρόκο στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα.

Ειδικότερα, ενημέρωσε μέσω Χ ότι από σήμερα, «οι ενισχύσεις τριπλασιάζονται, με 184 αστυνομικούς να κινητοποιούνται και ενισχυμένη επιτήρηση από drones».

«Από αύριο Σάββατο θα πενταπλασιαστούν, ανεβάζοντας έτσι σε 334 τον αριθμό αστυνομικών και χωροφυλάκων (που αναπτύσσονται εκτάκτως) επιπλέον του προσωπικού που κινητοποιείται συνήθως», σημείωσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας ανέφερε επίσης ότι τρία αεροσκάφη της Συνοριοφυλακής θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις στα γαλλοϊσπανικά σύνορα, ενώ θα ενταθούν οι περιπολίες στα τρένα που εκτελούν δρομολόγια από την Ισπανία.