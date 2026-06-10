Φρίκη στην Γαλλία: Ο πατέρας και ο αδελφός του βασικού ύποπτου για τον θάνατο της 11χρονης Λιανά έχουν κατά το παρελθόν κατηγορηθεί για βιασμούς

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Παράξενες οι αποφάσεις της γαλλικής δικαιοσύνης

Τόσο ο πατέρας όσο και ο αδελφός του Ζερόμ Μπαρελά, που είναι ο βασικός ύποπτος για τον θάνατο της 11χρονης μαθήτριας Λιανά, το πτώμα της οποίας βρέθηκε την περασμένη Πέμπτη στο Ζερ της νότιας Γαλλίας, έχουν κατά το παρελθόν βρεθεί αντιμέτωποι με κατηγορίες για βιασμούς, αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ειδικότερα ο Γιανίκ Μπαρελά, αδελφός του Ζερόμ, έχει κατηγορηθεί για βιασμούς από δύο πρώην συντρόφους του. Εκπρόσωπος της γαλλικής δικαιοσύνης δήλωσε ότι μετά την αρχική του εμφάνιση στο δικαστήριο, κατά την οποία άσκησε το δικαίωμά του να παραμείνει σιωπηλός, αφέθηκε ελεύθερος και τέθηκε υπό δικαστική επιτήρηση, μια απόφαση κατά της οποίας η εισαγγελία έχει ασκήσει έφεση.

Σε ό,τι αφορά τον πατέρα του υπόπτου είχε κατηγορηθεί για βιασμό από μία από τις εγγονές του το 2013, μετέδωσε της ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ερωτηθείσα σχετικά η εισαγγελία του Μονπελιέ επιβεβαίωσε ότι είχε ξεκινήσει δικαστική έρευνα εναντίον του τον Οκτώβριο του 2015, αλλά έκλεισε με απόφαση απόρριψης τον Σεπτέμβριο του 2021.