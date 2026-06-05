Πένθος στην Γαλλία: Η σορός που βρέθηκε είναι της 11χρονης Λιανά

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«Η ταυτοποίηση του θύματος επιβεβαιώθηκε, μέσω ελέγχου DNA»

Η σορός που βρέθηκε χθες στη νοτιοδυτική Γαλλία ανήκει στην 11χρονη Λιανά που είχε εξαφανιστεί την 29η Μαΐου, ανακοίνωσε σήμερα ο εισαγγελέας του Αζέν, Ολιβιέ Ναμπουλέ.

«Η ταυτοποίηση του θύματος επιβεβαιώθηκε, μέσω ελέγχου DNA», δήλωσε ο αξιωματούχος σε ένα δελτίο Τύπου, διευκρινίζοντας πως «οι ιατροδικαστές, σε αυτό το στάδιο των ερευνών τους, δεν μπορούν να εξακριβώσουν ποια είναι τα αίτια του θανάτου».

Για την υπόθεση κρατείται ένας 41χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι πατέρας συμμαθήτριάς της και στο παρελθόν έχει καταγγελθεί για βιασμούς ανηλίκων.