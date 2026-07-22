Σκάνδαλο Έπστιν: Μετά την αυτοκτονία του Ζαν-Λυκ Μπρυνέλ, νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του και ο έτερος ατζέντης μοντέλων Ντανιέλ Σιάντ

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Ήταν ύποπτος ως τροφοδότης γυναικών του αποθόνταν σεξουαλικού εγκληματία

Ο Ντανιέλ Σιάντ, ο Γάλλος ατζέντης μοντέλων, ύποπτος ως τροφοδότης γυναικών του Τζέφρι Επστιν και κατηγορούμενος για βιασμό από πλήθος γυναικών, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του κοντά στο Παρίσι, ανακοίνωσε η εισαγγελία της Ναντέρ που έχει αναλάβει την έρευνα.

Ερευνα για τα αίτια του θανάτου του διεξάγεται έπειτα από την ανακάλυψη του νεκρού στην κατοικία του στο Κολόμπ και θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Η υπόθεση του Ντανιέλ Σιάντ είχε ανατεθεί στην ειδική υπηρεσία για εγκλήματα διακίνησης ανθρώπων και η γαλλική δικαιοσύνη είχε υποψίες ότι ήταν ο άνθρωπος που τροφοδοτούσε με γυναίκες τον Τζέφρι Επστιν στην Γαλλία.

Ο ίδιος αρνιόταν τις κατηγορίες και είχε δηλώσει ότι επιθυμεί να καταθέσει στην δικαιοσύνη για να δώσει την δική του εκδοχή των γεγονότων.

Ο Ντανιέλ Σιάντ έφυγε μαζί με όλες τις πληροφορίες για την υπόθεσή του, δήλωσε στο BFMTV μία από τις γυναίκες που τον είχαν μηνύσει για βιασμό και δεν μπορεί περιμένει πλέον απόδοση δικαιοσύνης δηλώνοντας ότι πολύς χρόνος χάθηκε στην διερεύνηση της υπόθεσης.

Είναι πολύ λυπηρό που πρώτα οι επιζήσασες της υπόθεσης Μπρυνέλ στερήθηκαν την απόδοση δικαιοσύνης και τώρα το ίδιο γίνεται με τα θύματα στην υπόθεση Σιάντ, είπε.

Το 2022, ο ατζέντης μοντέλων Ζαν-Λυκ Μπρυνέλ, άνθρωπος που διατηρούσε σχέσεις με τον Επστιν, αυτοκτόνησε στην φυλακή μετά την απαγγελία κατηγοριών για βιασμούς ανηλίκων και σεξουαλική παρενόχληση, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Το 2019, ο Τζέφρι Επστιν, που είχε συλληφθεί στις ΗΠΑ για σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων και σύσταση και συμμορία, βρέθηκε νεκρός στο κελί του και ο θάνατός του αποδόθηκε σε αυτοκτονία.