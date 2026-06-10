Βίαια επεισόδια στο Μπέλφαστ μετά την απόπειρα αποκεφαλισμού άνδρα από Σουδανό – Κουκουλοφόροι έκαψαν οχήματα, έβαλαν φωτιά σε σπίτια μεταναστών

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Το θύμα, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στα μάτια του και το πρόσωπό του

Εκατοντάδες διαδηλωτές βγήκαν χθες, Τρίτη, το απόγευμα στους δρόμους του Μπέλφαστ για να διαμαρτυρηθούν κατά των μεταναστών, αφού η αστυνομία συνέλαβε έναν Σουδανό για επίθεση με μαχαίρι από την οποία τραυματίστηκε σοβαρά ένας άνδρας.

Ένα βίντεο της επίθεσης, με σκληρές εικόνες, κυκλοφόρησε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτό εμφανίζεται ο δράστης να κάθεται πάνω σε έναν άνδρα που αιμορραγεί και κείτεται στο έδαφος, προσπαθώντας να του κόψει τον λαιμό. Τρεις άνδρες φαίνονται να παρεμβαίνουν, ένας εκ των οποίων εξουδετέρωσε τον δράστη χτυπώντας τον με ένα ρόπαλο.

🚨HORRIFIC ATTEMPTED BEHEADING ON THE STREETS OF BELFAST 😱 Graphic Warning ⚠️ Just after 10:30pm last night on Kinnaird Avenue, North Belfast, a man was slashed and stabbed in a frenzied attack, with the suspect on top of him on the ground repeatedly hacking at his head and… — J Stewart (@triffic_stuff_) June 9, 2026

Ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης, ηλικίας 30 ετών σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη για απόπειρα δολοφονίας. Η αστυνομία ανέφερε πως πρόκειται για Σουδανό, αφού αρχικά δήλωσε πως είναι «πιθανώς Σομαλός».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε την επίθεση, που σημειώθηκε στο βόρειο Μπέλφαστ τη Δευτέρα το βράδυ, «αποκρουστική». Βίντεο της επίθεσης έχει αναπαραχθεί ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στη Βρετανία μετά τον θάνατο ενός φοιτητή τον οποίο συνέλαβε η αστυνομία και του πέρασε χειροπέδες, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν στο έδαφος και έφερε τραύματα από μαχαίρι, αφού ένας σιχ, ο οποίος και τον είχε μαχαιρώσει, τον κατηγόρησε ψευδώς για ρατσιστική επίθεση.

Εξάλλου στη Βρετανία έχουν πραγματοποιηθεί πολλές διαδηλώσεις κατά των μεταναστών, με τα βρετανικά λαϊκιστικά κόμματα να καταγγέλλουν τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία, όπως καταγγέλλουν, επέτρεψε σε επικίνδυνους ανθρώπους να εισέλθουν στη χώρα.

Εμπρησμοί και σπασμένα τζάμια

Νέοι με καλυμμένα τα πρόσωπα συγκεντρώθηκαν σε διάφορα σημεία του Μπέλφαστ, με την αστυνομία να αναπτύσσει σε απάντηση θωρακισμένα οχήματα. Διαδηλωτές πυρπόλησαν κάποια οχήματα, μεταξύ των οποίων ένα λεωφορείο, στο ανατολικό Μπέλφαστ.

"If you want to protest do so legally and ignore the far right agitators... who wind things up and then walk away, running for the hills when trouble starts and leave the consequences of arrest and criminal charges and prosecutions to those on the ground." Carl Whyte, Social… pic.twitter.com/T7SHDzIv7z — Sky News (@SkyNews) June 9, 2026

Το BBC μετέδωσε ότι ένα πλήθος 100 ανδρών κλωτσούσε πόρτες και έσπασε τα παράθυρα σπιτιών σε έναν δρόμο του ανατολικού Μπέλφαστ. Το Sky News έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από σπίτια στις φλόγες, με αποτέλεσμα ένοικοι να αναγκαστούν να απομακρυνθούν από μια πολυκατοικία στο κέντρο του Μπέλφαστ.

Houses are being burned down in Belfast in response to yesterday's attempted beheading of a man by a Sudanese migrant. Videos are surfacing of several HMOs (Houses in Multiple Occupation — properties frequently contracted by the UK Home Office to accommodate asylum seekers)… pic.twitter.com/X7kD94nWX9 — Remix News & Views (@RMXnews) June 9, 2026

«Περίπου στις 19:30 (τοπική ώρα, 21:30 ώρα Ελλάδας) άρχισαν να βάζουν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων» και στη συνέχεια «έριξαν βόμβες μολότοφ», εξήγησε ένας κάτοικος στο AFP. «Ξαφνικά υπήρχε καπνός στο κτίριο και οι πυροσβέστες μας είπαν να βγούμε», πρόσθεσε.

«Είναι λίγο τρομοκρατικό», σχολίασε μια άλλη κάτοικος.

🛑#BREAKING this is EXCLUSIVE footage from the streets of Belfast as we speak the main steam media is not doing justice on there reporting people are really angry tonight❗️❗️❗️❗️#belfast #uk #news #riot #protest pic.twitter.com/icVwe2IeZL — RTI OSINT (real time intelligence) (@RTI_imtel) June 9, 2026

Περίπου στις 23:00 τοπική ώρα η διαδήλωση και οι ταραχές έμοιαζαν να φτάνουν στο τέλος τους λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης.

«Ομάδες μασκοφόρων ανδρών που βάζουν φωτιά σε σπίτια όπου ζουν οικογένειες δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αποτρόπαια πράξη δειλίας», καταδίκασε η πρωθυπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας Μισέλ Ο'Νιλ.

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τις επιθέσεις που διαπράχθηκαν απόψε», πρόσθεσε στο X, ζητώντας για άλλη μια φορά να επικρατήσει ηρεμία.

«Κατανοώ ότι η απόπειρα δολοφονίας χθες το βράδυ (σ.σ. τη Δευτέρα) προκαλεί στους ανθρώπους μια σειρά από συναισθήματα, από φόβο μέχρι θυμό», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας Ράιαν Χέντερσον, ο οποίος χαρακτήρισε τις χθεσινές ταραχές «κρίσιμο περιστατικό».

Προσωπικότητες της ακροδεξιάς στη Βρετανία, κυρίως ο Τόμι Ρόμπινσον, είχαν καλέσει νωρίτερα χθες σε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα μέσω των social media. Είχαν μάλιστα την υποστήριξη του επικεφαλής του Χ Ίλον Μασκ, ο οποίος εκτίμησε σε ανάρτησή του ότι «μόνο με επαναλαμβανόμενες και δυνατές διαδηλώσεις θα υπάρξει αλλαγή».

Εμφάνιση του δράστη ενώπιον δικαστηρίου

Το θύμα της επίθεσης της Δευτέρας, ένας άνδρας περίπου 40 ετών, έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στα μάτια του και το πρόσωπό του, σύμφωνα με τον Χέντερσον, ο οποίος πρόσθεσε ότι στο σημείο του συμβάντος εντοπίστηκε ένα μαχαίρι κουζίνας.

Βίντεο δείχνει πολίτες να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον δράστη προτού επέμβει η αστυνομία, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι η επέμβαση του κοινού έσωσε τη ζωή του άνδρα.

Ο ύποπτος δράστης είναι ένας 30χρονος Σουδανός εναντίον του οποίου απαγγέλθηκαν χθες κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κατοχή αιχμηρού αντικειμένου σε δημόσιο χώρο και απειλές για φόνο.

Αναμένεται να εμφανιστεί σήμερα ενώπιον δικαστηρίου του Μπέλφαστ.

🚨BREAKING: Disorder has broken out in Belfast as protests take place across Northern Ireland. 🔥This is the scene in the Crumlin Road area, where a number of nearby roads have been blocked. It is also understood that a Glider bus was set on fire on the Newtownards Road a short… https://t.co/PlvRxdUtY3 pic.twitter.com/jl59UmXEg9 — Cool FM News (@newsoncool) June 9, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία, ζούσε στην περιοχή και είχε λάβει άδεια παραμονής στη Βρετανία τον Σεπτέμβριο του 2023. Έφτασε στο Μπέλφαστ τον Φεβρουάριο από το Δουβλίνο.

Διαδηλώσεις κατά των μεταναστών

Βίαιες διαδηλώσεις κατά των μεταναστών έχουν συγκλονίσει τα τελευταία δύο χρόνια τη Βόρεια Ιρλανδία, κυρίως το καλοκαίρι του 2024 και τον Ιούνιο του 2025.

Η επίθεση στο Μπέλφαστ σημειώθηκε μια εβδομάδα έπειτα από μια βίαιη διαδήλωση στο Σαουθάμπτον για τον «ρατσιστικό», όπως κατήγγελλαν οι διαδηλωτές, τρόπο με τον οποίο η τοπική αστυνομία χειρίστηκε τη δολοφονία, τον Δεκέμβριο, ενός λευκού φοιτητή, του Χένρι Νόβακ, από έναν νεαρό σιχ άνδρα.

Στη διαδήλωση αυτή είχαν πάρει μέρος προσωπικότητες της άκρας δεξιάς, ανάμεσά τους και ο Ρόμπινσον.