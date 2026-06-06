H ιταλική κυβέρνηση σκέφτεται να παρατείνει την μείωση των φόρων στα καύσιμα

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«Χρειάζεται ενιαία ευρωπαϊκή αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας», λέει ο Ταγιάνι

Ο Ιταλός υπουργός εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η κυβέρνηση Μελόνι σκέφτεται να παρατείνει την μείωση των φόρων στα καύσιμα μέχρι το τέλος Ιουνίου.

«Εξετάζουμε την παράταση των μέτρων που έχουμε λάβει, μέχρι το τέλος του μηνός. Αλλά το πρόβλημα της αύξησης της τιμής της ενέργειας δεν συνδέεται μονο με μια έκτακτη ανάγκη. Αποτελεί ένα άμεσο, αλλά και συνολικό πρόβλημα και για τον λόγο αυτό ζητάμε την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά της ενέργειας», τόνισε ο Ταγιάνι.

«Στην φάση αυτή δεν μπορούμε να αγοράσουμε ηλεκτρική ενέργεια από την Ισπανία. Για αυτό ζητάμε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά της ενέργειας. Μπορούμε να αγοράζουμε πυρηνική ενέργεια από την Γαλλία, αλλά οχι την ηλεκτρική ενέργεια από την Ισπανία. Πρέπει να μειώσουμε το κόστος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», πρόσθεσε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας, σημειώθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η μείωση των φόρων στα καύσιμα που έχει εγκριθεί από την κυβέρνηση της Ρώμης, ισχύει μέχρι αύριο και αντιστοιχεί σε 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο βενζίνης και σε 10 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο πετρελαίου κίνησης.