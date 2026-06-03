Φρίκη στον Ισημερινό: Οκτώ πτώματα βρέθηκαν μέσα σε σακούλες σε περιοχή δράσης καρτέλ ναρκωτικών

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Πιθανότατα είναι μέλη της ίδιας οικογένειας

Οκτώ πτώματα βρέθηκαν μέσα σε σακούλες σε μια παράκτια περιοχή του νοτιοδυτικού Ισημερινού, όπου αντίπαλες συμμορίες αντιμάχονται για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Οι σακούλες με τα πτώματα βρέθηκαν στα προάστια του Μπαμπάγιο, μιας πόλης περίπου 100.000 κατοίκων που βρίσκεται 60 χλμ. νότια της Γουαγιακίλ, μεγάλης πόλης-λιμάνι, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Γκάλο Μουνιός, αρχηγός της τοπικής αστυνομίας.

Περί το 70% της κοκαΐνης που παράγεται στους γείτονες του Ισημερινού, την Κολομβία (στον βορρά) και το Περού (στον νότο) - πρόκειται για τις δυο χώρες οι οποίες κατατάσσονται στις πρώτες δυο θέσεις παγκοσμίως ως προς την παραγωγή της ουσίας αυτής - διέρχεται από τον Ισημερινό κι εξάγεται μέσω των λιμένων του στον Ειρηνικό.

Τα πτώματα ενδέχεται να είναι οκτώ ανθρώπων που αγνοούνταν από την Κυριακή, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν μέλη της ίδιας οικογένειας. Μια δήλωση εξαφάνισης είχε κατατεθεί στις αρχές.

Ο υπουργός Εσωτερικών Τζον Ράιμπεργκ δήλωσε ότι δίπλα στα πτώματα βρέθηκε ένα σημείωμα με ανάληψη ευθύνης για τα εγκλήματα, που φέρεται να διέπραξε η συμμορία Los Lobos στο πλαίσιο του "πολέμου" της εναντίον του αντιπάλου της, Los Choneros.

Αυτές οι δύο συμμορίες, από τις μεγαλύτερες στον Ισημερινό, που εξειδικεύονται στην εμπορία ναρκωτικών και στους εκβιασμούς, έχουν δεσμούς με διεθνή καρτέλ, ιδίως μεξικανικά.

Σύμφωνα με τις αρχές, 1.600 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί με βίαιο τρόπο στον Ισημερινό μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Το 2025, ο Ισημερινός κατέγραψε δείκτη ανθρωποκτονιών που έφθασε τις 51 ανά 100.000 κατοίκους, τον υψηλότερο στη Λατινική Αμερική, σύμφωνα με το InSight Crime. Το ποσοστό στη Λατινική Αμερική είναι 18 ανά 100.000 κατοίκους και ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι 5,6.

Ο δεξιός πρόεδρος Ντανιέλ Νομπόα έχει πολλαπλασιάσει τα μέτρα εκτάκτου ανάγκης στο πλαίσιο του "πολέμου" του εναντίον των συμμοριών που επιδίδονται σε εκβιάσεις, παράνομη εξόρυξη μεταλλευμάτων και διακίνηση ναρκωτικών, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Έχοντας την υποστήριξη της αμερικανικής κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, επέβαλε νυχτερινή απαγόρευση κυκλοφορίας στις 3 Μαΐου σε εννέα από τις 24 επαρχίες του Ισημερινού, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κίτο.

Στα τέλη Μαΐου, η Αργεντινή, η Βολιβία, ο Ισημερινός, το Περού και η Χιλή, όλες υπό την ηγεσία δεξιών κυβερνήσεων, ανακοίνωσαν σε υπουργική συνάντηση την πρόθεσή τους να καταρτίσουν ένα κοινό σχέδιο για τον περιορισμό της εξάπλωσης του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος εντός των συνόρων τους.