Λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στον Ισημερινό – 11 νεκροί

Τα τροχαία δυστυχήματα συγκαταλέγονται στα κυριότερα αίτια θνησιμότητας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής

Στους 11 ανέρχονται οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη, όταν λεωφορείο έπεσε σε χαράδρα στον νότιο Ισημερινό, ανακοίνωσε κέντρο άμεσης βοήθειας.

Το δυστύχημα έγινε κοντά στη Μογιετούρο, στην επαρχία Ασουάι των Άνδεων. «Δυστυχώς, 11 άνθρωποι απεβίωσαν», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία άμεσης βοήθειας ECU 911.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορες δομές υγείας στην περιοχή, πρόσθεσε η ίδια πηγή, διευκρινίζοντας πως το λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο κι έπεσε σε χαράδρα προτού πάρει φωτιά.

Τα τροχαία δυστυχήματα συγκαταλέγονται στα κυριότερα αίτια θνησιμότητας στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Την περασμένη χρονιά στοίχισαν τη ζωή σε 2.000 πολίτες του Ισημερινού· ο χειρότερος ετήσιος απολογισμός είχε καταγραφεί το 2023, όταν, σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς, έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους του Ισημερινού 2.373 άνθρωποι.