Συνελήφθη στην Κολομβία ο αδερφός του διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών «Φίτο», ο οποίος δρούσε στον Ισημερινό

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Ο Χαβιέρ Μασίας, γνωστός ως «Χάβι» ζούσε στην κολομβιανή επικράτεια με άλλη ταυτότητα

Ο αδερφός διαβόητου βαρόνου των ναρκωτικών, που δρούσε στον Ισημερινό προτού συλληφθεί και εκδοθεί στις ΗΠΑ πέρυσι, συνελήφθη με τη σειρά του στην Κολομβία, κατά τη διάρκεια κοινής επιχείρησης των δύο κρατών, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της πρώτης χώρας, ο Τζον Ρέιμπεργκ.

Ο Αδόλφο «Φίτο» Μασίας, ο επικεφαλής της συμμορίας Λος Τσονέρος, μιας από τις πιο ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις που επιδίδονται κυρίως στη διακίνηση ναρκωτικών στον Ισημερινό, παραδόθηκε στην αμερικανική δικαιοσύνη τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από μακρό διάστημα που παρέμενε φυγόδικος έπειτα από την κινηματογραφική απόδρασή του από φυλακή το 2024.

Ο αδερφός του Χαβιέρ Μασίας, γνωστός ως «Χάβι», καταζητούμενος από τη δικαιοσύνη στη χώρα του για ανθρωποκτονία, ξέπλυμα χρήματος και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνελήφθη προχθές Τρίτη 16/6 στην Κολομβία σε κοινή επιχείρηση των αρχών των δύο γειτονικών κρατών, διευκρίνισε ο κ. Ρέιμπεργκ μέσω X.

Κατά τον υπουργό, ο καταζητούμενος ζούσε στην κολομβιανή επικράτεια «με άλλη ταυτότητα», ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε κόκκινη ειδοποίηση της Ιντερπόλ.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις περιστάσεις ή τον τόπο της επιχείρησης.

Ο «Φίτο» ήταν ο πρώτος κακοποιός στον Ισημερινό που εκδόθηκε στις ΗΠΑ έπειτα από δημοψήφισμα το οποίο διεξήχθη με πρωτοβουλία του προέδρου της δεξιάς Ντανιέλ Νομπόα. Ο αρχηγός του κράτους, σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, διεξάγει με την υποστήριξη της Ουάσιγκτον «πόλεμο» εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο άλλοτε ισχυρός κακοποιός, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP δικάζεται στη Νέα Υόρκη· του έχουν απαγγελθεί επτά κατηγορίες, ιδίως για διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, που επισύρουν ποινές από 20 χρόνια κάθειρξης ως και ισόβιας κάθειρξης.

Η συμμορία που διοικούσε, η Λος Τσονέρος, έχει χαρακτηριστεί «τρομοκρατική» οργάνωση από τις ΗΠΑ και πιστεύεται πως έχει δεσμούς με το μεξικανικό καρτέλ Σιναλόα.