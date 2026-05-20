Συναγερμός στη Λιθουανία για εισερχόμενο drone οδήγησε σε παράλυση των μεταφορών και έστειλε ηγεσία και πληθυσμό στα καταφύγια

Οι συναγερμοί αυτού του είδους έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες στις χώρες της Βαλτικής

Οι λιθουανικές αρχές ήραν τον συναγερμό για εισερχόμενο drone που οδήγησε στην διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Βίλνιους και έστειλε τον Λιθουανό πρόεδρο, την πρωθυπουργό και τον πληθυσμό της λιθουανικής πρωτεύουσας στα καταφύγια.

Ο συναγερμός σήμανε λίγη ώρα νωρίτερα εξαιτίας του εντοπισμού drone στην γειτονική Λευκορωσία το οποίο κατευθυνόταν προς την Λιθουανία. Η προέλευση του drone δεν επιβεβαιώθηκε.

Ο υπουργός Αμυνας της Λιθουανίας δήλωσε: «Δεν γνωρίζουμε αν το drone είναι ουκρανικό ή όχι».

Οι συναγερμοί αυτού του είδους έχουν πολλαπλασιαστεί τους τελευταίους μήνες στις χώρες της Βαλτικής ως αποτέλεσμα της αύξησης των ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών στρατηγικών στόχων στην περιοχή της Αγίας Πετρούπολης που συνορεύει με την Εσθονία και την Φινλανδία.

Αλλά είναι η πρώτη φορά από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και την συστηματοποίηση της χρήσης των drones που αντιαεροπορικός συναγερμός στέλνει την πολιτική ηγεσία, τους βουλευτές και τους κατοίκους της πρωτεύουσας μίας χώρας του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενωσης στα καταφύγια.

Τον περασμένο χρόνο, τα μέλη της λιθουανικής πολιτικής ηγεσίας είχαν οδηγηθεί κατά τη διάρκεια παρόμοιου συναγερμού στα καταφύγια, αλλά όχι και ο πληθυσμός.

Ο συναγερμός σήμανε στις 10:20 τοπική ώρα μέσω των κινητών τηλεφώνων: «Αντιαεροπορικός συναγερμός: Κατευθυνθείτε αμέσως προς ένα καταφύγιο ή ασφαλές μέρος, φροντίστε τα μέλη της οικογενείας σας και περιμένετε οδηγίες».

Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Γκιτάνας Ναουζέντα, η πρωθυπουργός Ινγκα Ρουγκινιενέ και οι βουλευτές του λιθουανικού κοινοβουλίου οδηγήθηκαν σε καταφύγια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων BNS.

Οι πτήσεις στον διεθνές αεροδρόμιο του Βίλνιους διακόπηκαν, τα τρένα ακινητοποιήθηκαν και οι επιβάτες κατευθύνθηκαν προς τα καταφύγια των σταθμών.

Ο στρατός ανακοίνωσε ότι υπήρξε ένα σήμα στα ραντάρ για την παρουσία μη επανδρωμένου αεροσκάφους στον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας στα σύνορα με την Λιθουανία.

Η αποστολή εναέριας εποπτείας του ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκε, διευκρίνισε ο στρατός, δηλαδή τα ρουμανικά F-16 που σταθμεύουν στην Λιθουανία, τα ίδια που κατέρριψαν χθες ουκρανικό drone στον εσθονικό ουρανό.

Ο συναγερμός ήρθη στις 11.00 τοπική ώρα.