Μακελειό στην Τουρκία: Στους πέντε αυξήθηκαν οι νεκροί από πυρά 37χρονου – Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη

Έριχνε ακατάπαυστα σε ανυποψίαστους πολίτες κατά την διαφυγή του

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν από ένοπλες επιθέσεις που σημειώθηκαν σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας της Μερσίνας, στη νότια Τουρκία. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη.

Oι επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές Ταρσό και Τσαμλιγιαϊλά, με τον δράστη να μετακινείται μεταξύ διαφορετικών σημείων και να ανοίγει πυρ εναντίον πολιτών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο φερόμενος ως δράστης Μετίν Ο. (37 ετών) ξεκίνησε την επίθεση σκοτώνοντας την πρώην σύζυγό του Αρζού Οζντέν (32 ετών) στο σπίτι της στην περιοχή Νταριπινάρ της Τσαμλιγιαϊλά και στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια, ο δράστης μετέβη στην περιοχή Ταρσό, όπου άνοιξε πυρ από το όχημά του προς το εστιατόριο του Σαμπρί Παν.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν ο Σαμπρί Παν (30 ετών) και ο εργαζόμενος στο κατάστημα Αχμέτ Ερτζάν Τζαν (18 ετών), ενώ ειδοποιήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (112).

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο δράστης συνέχισε την πορεία του και φέρεται να σκότωσε τον Γιουσούφ Οκτάι (16 ετών) στην περιοχή Καμπούργκετιί και τον Αμπντουλάχ Κοτζά (50 ετών) στη γειτονιά Γενίκιοϊ.

Κατά τη διαφυγή του, ο Μετίν Ο. τραυμάτισε επίσης επτά άτομα σε διαφορετικά σημεία της διαδρομής του, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θυμάτων σε πέντε νεκρούς και επτά τραυματίες, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Επιχείρηση εντοπισμού

Οι τουρκικές δυνάμεις ασφαλείας συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη, με εκτεταμένες επιχειρήσεις σε Ταρσό, Τσαμλιγιαϊλά και στην περιοχή Ποζαντί των Αδάνων.

Στην επιχείρηση μετέχουν αστυνομία και στρατοχωροφυλακή, ενώ χρησιμοποιούνται ελικόπτερα και drones για τον εντοπισμό του υπόπτου, με τα μέτρα ασφαλείας να παραμένουν αυξημένα σε όλη την περιοχή.