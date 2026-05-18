Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

0

Φέρεται να υπάρχει ελεύθερος σκοπευτής

Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑΠ, καιώς ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο ανέφερε τη Δευτέρα μια «κατάσταση ενεργού σκοπευτή» (active shooter situation) που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ισλαμικό Κέντρο στην κοινότητα Κλέρμοντ της πόλης.

Η αστυνομία δήλωσε ότι μέλη της βρίσκονται στο σημείο, σύμφωνα με αναρτήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Aerial footage shows person lying in pool of blood after shooting at Islamic Center of San Diego https://t.co/dy0Fgxten6 pic.twitter.com/359D6JnfqM — The Daily Dispatch (@globaldailyy) May 18, 2026

Δεν υπήρξαν άμεσα διαθέσιμες περαιτέρω επίσημες λεπτομέρειες, ωστόσο οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.