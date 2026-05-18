Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Φέρεται να υπάρχει ελεύθερος σκοπευτής

Συναγερμός σήμανε στις ΗΠΑΠ, καιώς ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο ανέφερε τη Δευτέρα μια «κατάσταση ενεργού σκοπευτή» (active shooter situation) που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ισλαμικό Κέντρο στην κοινότητα Κλέρμοντ της πόλης.

Η αστυνομία δήλωσε ότι μέλη της βρίσκονται στο σημείο, σύμφωνα με αναρτήσεις στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Δεν υπήρξαν άμεσα διαθέσιμες περαιτέρω επίσημες λεπτομέρειες, ωστόσο οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για 2 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.