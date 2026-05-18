Το ΚΚΕ καταδικάζει «τη νέα πειρατική ενέργεια του κράτους-τρομοκράτη του Ισραήλ ενάντια σε στόλο αλληλεγγύης για τη Γάζα»

0

Αναφέρεται στο ρεσάλτο στον στολίσκο που είχε ξεκινήσει από την Τουρκία

Το ΚΚΕ καταδικάζει «τη νέα πειρατική ενέργεια του κράτους-τρομοκράτη του Ισραήλ ενάντια σε στόλο αλληλεγγύης που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, που συνέβη στα ανοιχτά της Κύπρου».

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει ειδικότερα ότι «τέτοιες εγκληματικές ενέργειες τείνουν να γίνουν κανονικότητα με την ανοχή των κυβερνήσεων των κρατών της περιοχής, ανάμεσα στις οποίες η ελληνική και η κυπριακή».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, σημειώνει ότι πρέπει «εδώ και τώρα να εξασφαλιστεί η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας, να διακοπεί κάθε στρατιωτική και άλλη συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, που διαπράττει γενοκτονία κατά του λαού της Παλαιστίνης, αιματοκυλά τον λαό του Λιβάνου και είναι με το "δάχτυλο στη σκανδάλη" ενάντια στον λαό του Ιράν, να αναγνωριστεί το ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967, με βάση την ομόφωνη απόφαση της ελληνικής Βουλής από το 2015».