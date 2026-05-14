Αγωγή από το Ισραήλ κατά των New York Times για τα περί εκτεταμένης σεξουαλικής βίας κατά Παλαιστινίων κρατουμένων

Κατηγορεί την εφημερίδα για συκοφαντική δυσφήμιση

Το Ισραήλ θα κινηθεί νομικά κατά των New York Times μετά από άρθρο που δημοσιεύτηκε στην αμερικανική εφημερίδα στο οποίο γίνεται λόγος για εκτεταμένη σεξουαλική κακοποίηση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ έδωσαν εντολή να κατατεθεί αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον των New York Times, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα γραφεία τους.

Η ανακοίνωση σημειώνει ότι η νομική ενέργεια λαμβάνεται «μετά τη δημοσίευση του Νίκολας Κρίστοφ στους New York Times ενός από τα πιο απεχθή και διαστρεβλωμένα ψεύδη που έχουν δημοσιευτεί ποτέ κατά του Κράτους του Ισραήλ στον σύγχρονο Τύπο, έχοντας επιπλέον την έγκριση της εφημερίδας».

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα ως άρθρο γνώμης του έμπειρου δημοσιογράφου Νίκολας Κρίστοφ, βασίζεται σε μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από 14 άνδρες και γυναίκες που ισχυρίζονται ότι έχουν υποστεί σεξουαλική επίθεση από Ισραηλινούς εποίκους ή μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Στο άρθρο γίνεται αναφορά για ένα «μοτίβο εκτεταμένης ισραηλινής σεξουαλικής βίας εναντίον ανδρών, γυναικών, ακόμη και παιδιών - που διαπράττονται από στρατιώτες, εποίκους, ανακριτές του Σιν Μπετ και κυρίως από τους δεσμοφύλακες». Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, «τίποτε δεν δείχνει ότι η ισραηλινή ηγεσία έχει δώσει εντολή για την διάπραξη των βιασμών».

Αντιδρώντας άμεσα μετά τη δημοσίευση, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αμφισβήτησε το δημοσίευμα καταγγέλλοντας μία «προσεκτικά ενορχηστρωμένη αντιισραηλινή εκστρατεία ψεμάτων».

Το ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι ο Κρίστοφ βασίστηκε «σε μη επαληθευμένες πηγές που συνδέονται με δίκτυα που συνδέονται με τη Χαμάς» κατηγορώντας την αμερικανική εφημερίδα ότι επέλεξε «σκόπιμα» την ημερομηνία δημοσίευσης προκειμένου να «δυσφημίσει» μια ανεξάρτητη ισραηλινή έκθεση σχετικά με τη σεξουαλική βία που διέπραξε η Χαμάς κατά την επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία δημοσιεύθηκε την ίδια ημέρα, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ομως, αναφέρεται σε έκθεση του Μαρτίου 2025 των Ηνωμένων Εθνών, που κατήγγελλε «την συστηματική προσφυγή εκ μέρους του Ισραήλ της σεξουαλικής, αναπαραγωγικής και άλλων μορφών έμφυλης βίας» μετά τον Οκτώβριο 2023.

Τον Φεβρουάριο, η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων είχε καταγγείλει τη συστημική, κυρίως σεξουαλική, βία, κατά των παλαιστίνιων δημοσιογράφων στις ισραηλινές φυλακές ανάμεσα στον Οκτώβριο 2023 και τον Ιανουάριο 2026.

Οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν συλλάβει χιλιάδες Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία πυροδότησε την ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.