«Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, όχι να εξαφανιστεί», λέει ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα

Η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί, όμως δεν της ζητείται «να εξαφανιστεί ως πολιτικό κίνημα», δήλωσε σήμερα από την Ιερουσαλήμ ο Νικολάι Μλαντένοφ, ο ύπατος εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα που δημιούργησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν ζητάμε από τη Χαμάς να εξαφανιστεί ως πολιτική οντότητα (…) από την άλλη, αυτό που είναι αδιαπραγμάτευτο, είναι ότι οι ένοπλες φράξιες ή οι πολιτοφυλακές που διαθέτουν ξεχωριστές δομές στρατιωτικής διοίκησης, δικά τους οπλοστάσια ή δίκτυα τούνελ δεν μπορούν να συνυπάρχουν παράλληλα με μια μεταβατική παλαιστινιακή αρχή», είπε ο Βούλγαρος διπλωμάτης μιλώντας στην Ένωση Ξένου Τύπου στην Ιερουσαλήμ (FPA).

Ο Μλαντένοφ εκτίμησε ότι η ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας θα διαρκέσει «μια γενιά», υπογραμμίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Αν δούμε (…) τους δεκάδες εκατομμύρια τόνους συντριμμιών που θα πρέπει να απομακρύνουμε, τον αριθμό των ανθρώπων, πάνω από ένα εκατομμύριο, που χρειάζονται κάποιου είδους μόνιμο κατάλυμα και πρόσβαση σε νερό και αποχέτευση, είναι (…) έργο μιας γενιάς για τη Γάζα», υποστήριξε.