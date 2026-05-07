Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα κατηγορούν το Ισραήλ ότι προκαλεί «τεχνητή κρίση υποσιτισμού» στη Λωρίδα της Γάζας

Σημαντικά υψηλότερα τα ποσοστά γεννήσεων πρόωρων βρεφών και νεογνικής θνησιμότητας

Οι Γιατροί χωρίς Σύνορα (MSF) κατηγόρησαν σήμερα το Ισραήλ ότι περιορίζει σκόπιμα την πρόσβαση σε τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, προκαλώντας μια «τεχνητή κρίση υποσιτισμού» με ιδιαίτερα καταστροφικές συνέπειες για τα βρέφη, τις έγκυες και τις θηλάζουσες γυναίκες.

Σύμφωνα με τη διεθνή ΜΚΟ, η ανάλυση της κατάστασης μεταξύ του τέλους του 2024 και των αρχών του 2026 σε τέσσερις υγειονομικές δομές που υποστηρίζει στη Λωρίδα της Γάζας αποκαλύπτει σημαντικά υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων πρόωρων βρεφών και νεογνικής θνησιμότητας στα βρέφη που γεννήθηκαν από μητέρες που υπέφεραν από υποσιτισμό, καθώς και έξαρση των αποβολών.

Στην έκθεσή τους οι MSF συνδέουν αυτά τα ευρήματα με τον ισραηλινό αποκλεισμό που έχει επιβληθεί στον παλαιστινιακό θύλακα καθώς και με τις επιθέσεις εναντίον πολιτικών υποδομών, περιλαμβανομένων των ιατρικών εγκαταστάσεων.

«Η ανασφάλεια, οι μετακινήσεις πληθυσμών, οι περιορισμοί στην ανθρωπιστική βοήθεια και η περιορισμένη πρόσβαση σε τρόφιμα και ιατρική περίθαλψη είχαν καταστροφικές συνέπειες για τη μητρική και νεογνική υγεία», αναφέρει η οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Και η κατάσταση παραμένει «εξαιρετικά εύθραυστη», παρά την κατάπαυση του πυρός που ισχύει από τον Οκτώβριο του 2025, η οποία τέθηκε σε ισχύ έπειτα από δύο χρόνια καταστροφικής σύγκρουσης, προσθέτουν οι MSF, καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει άμεσα την απρόσκοπτη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Στον παλαιστινιακό θύλακα «η κρίση υποσιτισμού είναι εξ ολοκλήρου ανθρωπογενής», κατήγγειλε η Μέρσι Ροκασπάνα, στέλεχος των MSF..

Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος «ο υποσιτισμός στη Γάζα ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτος», υπογράμμισε η ίδια.

Ο ρόλος του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα

Σύμφωνα με τη διεθνή ΜΚΟ, η οποία συνέλεξε δεδομένα από περισσότερες από 200 μητέρες και νεογνά που νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών στα νοσοκομεία της Χαν Γιούνις και της πόλης της Γάζας μεταξύ του Ιουνίου του 2025 και του Ιανουαρίου του 2026, περισσότερες από τις μισές γυναίκες υπέφεραν από υποσιτισμό σε κάποια φάση της εγκυμοσύνης τους, ενώ το ένα τέταρτο εξ αυτών παρέμενε σε κατάσταση υποσιτισμού κατά τη στιγμή του τοκετού.

Ως συνέπεια, το 90% των βρεφών που γεννήθηκαν από μητέρες οι οποίες υπέφεραν από υποσιτισμό ήταν πρόωρα, ενώ το 84% παρουσίαζε χαμηλό βάρος γέννησης, σύμφωνα με την ανάλυση.

Εξάλλου «η νεογνική θνησιμότητα ήταν διπλάσια στα βρέφη που γεννήθηκαν από μητέρες με υποσιτισμό σε σύγκριση με εκείνα που γεννήθηκαν από μητέρες χωρίς υποσιτισμό», επισημαίνουν οι MSF.

Η ΜΚΟ εξέτασε επίσης τα δεδομένα που αφορούν 513 βρέφη ηλικίας κάτω των έξι μηνών, τα οποία εντάχθηκαν σε προγράμματα εξωνοσοκομειακής θεραπευτικής διατροφής στη Χαν Γιούνις μεταξύ του Οκτωβρίου του 2024 και του Δεκεμβρίου του 2025: από αυτά, «το 91% παρουσίαζε κίνδυνο καθυστέρησης της ανάπτυξης».

Από τον Ιανουάριο του 2024, όταν αναφέρθηκαν τα πρώτα περιστατικά παιδικού υποσιτισμού στη Λωρίδα της Γάζας, ως τον Φεβρουάριο του 2026 οι MSF αναφέρουν ότι ενέταξαν 4.176 παιδιά κάτω των 15 ετών (εκ των οποίων το 97% ήταν κάτω των πέντε ετών) σε προγράμματα αντιμετώπισης οξέος υποσιτισμού.

Κατά την ίδια περίοδο, 3.336 έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες έλαβαν φροντίδα στο πλαίσιο εξωνοσοκομειακών προγραμμάτων, διευκρινίζεται στην έκθεση.

Η έκθεση καταγγέλλει και τη δράση του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF) -ενός ιδιωτικού οργανισμού που υποστηριζόταν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ- ο οποίος συστήθηκε πέρυσι για να υποκαταστήσει τον ΟΗΕ και τις ΜΚΟ στον ανθρωπιστικό τομέα, προτού διαλυθεί τον Νοέμβριο.

Τον Μάιο του 2025, όταν το GHF άρχισε να δραστηριοποιείται στη Γάζα, οι MSF υπογραμμίζουν ότι ο αριθμός των σημείων διανομής τροφίμων στον θύλακα μειώθηκε από περίπου 400 σε τέσσερα. Αυτά τα σημεία ήταν «στρατιωτικοποιημένα και θανατηφόρα», υπενθύμισε ο Χοσέ Μας επικεφαλής της μονάδας επειγόντων περιστατικών των MSF.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, προσθέτουν οι MSF, οι δομές που υποστήριζαν στη Γάζα διαπίστωσαν «σημαντική αύξηση του αριθμού των ασθενών που προσέρχονταν για περίθαλψη λόγω της βίας που ασκούνταν στα σημεία διανομής τροφίμων και του υποσιτισμού που συνδεόταν με τη στέρηση τροφής».