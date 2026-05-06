Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ κατευθύνεται προς την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν

Είναι υπό την συνοδεία πολεμικών σκαφών

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ συνοδεία πολεμικών σκαφών κινείται προς τον Κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από την Γαλλία και την Βρετανία για την προετοιμασία μιας μελλοντικής αποστολής που θα συμβάλλει στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα ο γαλλικός στρατός.

Το υπουργείο των Ένοπλων Δυνάμεων της Γαλλίας αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι το αεροπλανοφόρο με τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν διέπλευσε σήμερα το κανάλι του Σουέζ ακολουθώντας πορεία με κατεύθυνση προς την Ερυθρά Θάλασσα, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Αυτή η ομάδα κρούσης του γαλλικού αεροπλανοφόρου με τα συνοδευτικά πλοία, αναπτύχθηκε στην ανατολική Μεσόγειο αμέσως μετά τις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά του Ιράν ΗΠΑ και Ισραήλ και μπορεί να παραμείνει στην Θάλασσα για διάστημα μεταξύ τεσσάρων και πέντε μηνών.