Συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο που έφτασε στο Μπορντό: Σε καραντίνα 1.700 άτομα έπειτα από θάνατο επιβάτη – Δεν έχει να κάνει με χανταϊό

0

Οι 22 Γάλλοι που είχαν έρθει σε επαφή με την Ολλανδή επιβάτιδα του «MV Hondius», νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία

Οι υγειονομικές αρχές της Γαλλίας ανακοίνωσαν σήμερα ότι 1.700 άτομα που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο τέθηκαν σε καραντίνα στο Μπορντό. Αιτία ήταν ο θάνατος ενός επιβάτη, ο οποίος ενδέχεται να υπέκυψε σε γαστρεντερίτιδα.

Περισσότερα από 1.700 άτομα παραμένουν σε καραντίνα στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έφτασε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Μπορντό προερχόμενο από την πόλη Μπρεστ στη Βρετάννη, μετά τον θάνατο ενός επιβάτη και υπόνοιες για οξεία γαστρεντερική λοίμωξη, σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε το AFP από τις υγειονομικές αρχές.

Από τους 1.233 επιβάτες, κυρίως Βρετανούς και Ιρλανδούς, πέρα από τον ηλικιωμένο άνδρα περίπου 90 ετών που πέθανε, περίπου 50 παρουσίασαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Βρίσκονται σε εξέλιξη αναλύσεις, για να διαπιστωθεί η πιθανή παρουσία νοροϊού, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία διευκρίνισε ότι στο πλοίο βρίσκονται επίσης 514 μέλη πληρώματος.

Το πλοίο της εταιρείας Ambassador Cruise Line, το οποίο αναχώρησε από τα Νησιά Σέτλαντ στις 6 Μαΐου, έκανε στάσεις στο Μπέλφαστ, στο Λίβερπουλ και στο Μπρεστ πριν φτάσει στο Μπορντό, απ’ όπου προβλέπεται κανονικά να αναχωρήσει ξανά με προορισμό την Ισπανία.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, το πλοίο βρισκόταν δεμένο στο λιμάνι, χωρίς να έχουν ληφθεί ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας στην ξηρά. Επιβάτες φωτογράφιζαν την πρωτεύουσα της περιοχής Ζιρόντ από το κατάστρωμα του κρουαζιερόπλοιου.

Οι πρώτες αναλύσεις πάνω στο πλοίο δεν έδειξαν την ύπαρξη νοροϊού, όμως αναμένονται τα αποτελέσματα συμπληρωματικών εξετάσεων στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μπορντό, ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές.

Οι αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τροφικής δηλητηρίασης και απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με τον χανταϊό, ο οποίος είχε προκαλέσει πρόσφατα τον θάνατο τριών επιβατών στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Η κορύφωση των συμπτωμάτων - εμετοί και διάρροιες - σημειώθηκε στις 11 Μαΐου, όταν το πλοίο βρισκόταν στο Μπρεστ, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Ο ηλικιωμένος επιβάτης πέθανε πριν από την άφιξη στο λιμάνι της βρετονικής πόλης.

Οι 22 Γάλλοι που είχαν έρθει σε επαφή με την Ολλανδή επιβάτιδα του «MV Hondius», η οποία πέθανε, νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία

Σε νοσοκομεία νοσηλεύονται και οι 22 Γάλλοι που έχουν ταυτοποιηθεί ως επαφές της Ολλανδής επιβάτιδας του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius η οποία πέθανε από χανταϊό, ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Υγείας.

Οι οκτώ Γάλλοι που αναχώρησαν αεροπορικώς στις 25 Απριλίου από το νησί της Αγίας Ελένης με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ με την πτήση στην οποία βρισκόταν και η Ολλανδή «παραμένουν όλοι σε νοσοκομεία του Παρισιού». Εξάλλου 14 επαφές της ίδιας γυναίκας στην πτήση Γιοχάνεσμπουργκ- Άμστερνταμ, στην οποία επιβιβάστηκε για λίγο, παραμένουν σε νοσοκομεία «σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας», διευκρίνισε το υπουργείο.

Χθες Τρίτη η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ είχε επαναλάβει στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι όλες οι επαφές αναμένεται να παραμείνουν στο νοσοκομείο για τουλάχιστον «14 ημέρες».

Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται τρεις έφηβοι οι οποίοι ταξίδευαν με τους γονείς τους. Όλοι τους παραμένουν στο νοσοκομείο Pitié Salpêtrière του Παρισιού, διευκρίνισε ο Ξαβιέ Λεσκίρ λοιμωξιολόγος του νοσοκομείου Bichat.

«Θα υποβληθούν σε τεστ σήμερα», επεσήμανε ο Φιλίπ Μπεσέ εκπρόσωπος της βασικής γαλλικής ομοσπονδίας φαρμακοποιών (FSPF), έπειτα από συνάντηση που είχε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας με τα συνδικάτα των νοσηλευτών και των φαρμακοποιών.

Στο μεταξύ η γαλλική κυβέρνηση ετοιμάζεται να ανακοινώσει «πρωτόκολλο για τις επαφές» των προσώπων αυτών, πρόσθεσε.

Εξάλλου οι πέντε Γάλλοι που επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius βρίσκονται στο νοσοκομείο Bichat υπό στενή παρακολούθηση. Από αυτούς μόνο μία γυναίκα έχει βρεθεί θετική στον χανταϊό.

«Θα πρέπει να υποβάλλονται σε τεστ τακτικά», με βάση το πρωτόκολλο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), «κάθε δύο ημέρες διενεργούμε τεστ», τόνισε ο Γιαζντάν Γιαζνταπανάχ λοιμοξιωλόγος στο νοσοκομείο Bichat-Claude-Bernard μιλώντας στο franceinfo.

«Ελπίζω ότι δεν θα βγουν θετικοί», πρόσθεσε ο ίδιος, εξηγώντας ότι ακόμη και σε αυτή την περίπτωση «οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται ήδη σε απομόνωση».

Η Γαλλίδα που ασθενεί, μία γυναίκα άνω των 65 ετών η οποία επέστρεψε στη Γαλλία μαζί με τους άλλους 4 συμπατριώτες της με ειδική πτήση το Σαββατοκύριακο, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας του Bichat σε σοβαρή κατάσταση.