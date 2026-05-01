Γαλλία και Βρετανία προχωρούν δικό τους πλάνο για ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

«Το αμερικανικό σχέδιo δεν είναι ανταγωνιστικό», ισχυρίζεται ο Μπαρό

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν- Νοέλ Μπαρό εκτίμησε σήμερα ότι το σχέδιο των ΗΠΑ για τη δημιουργία ενός συνασπισμού προκειμένου να ανοίξει και πάλι το Στενό του Ορμούζ δεν είναι ανταγωνιστικό στην αποστολή που θέλουν να συστήσουν η Γαλλία και η Βρετανία.

Πριν την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων που καταναλώνονται παγκοσμίως περνούσε από αυτή τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό. Παρά το γεγονός ότι από τις 8 Απριλίου έχει τεθεί σε ισχύ εκεχειρία, το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό λόγω του αποκλεισμού του τόσο από το Ιράν όσο και από τις ΗΠΑ, προκαλώντας αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία.

Μιλώντας από το Αμπού Ντάμπι, όπου βρέθηκε στο πλαίσιο περιοδείας του στην περιοχή, ο Μπαρό δήλωσε ότι ενημέρωσε τους συμμάχους της Γαλλίας στον Κόλπο για τη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία, η οποία πλέον βρίσκεται σε «προχωρημένο» στάδιο.

Ο Γάλλος υπουργός εκτίμησε ότι το αμερικανικό σχέδιο δεν είναι «της ίδιας φύσης» με αυτή την πρωτοβουλία, στην οποία «πολλές δεκάδες» χώρες έχουν δηλώσει ότι «σίγουρα» θα συνεισφέρουν. Είναι «συμπληρωματικό» και «δεν ανταγωνίζεται» τη γαλλοβρετανική πρωτοβουλία, πρόσθεσε.

Στα μέσα Απριλίου πολλές χώρες που δεν συμμετέχουν στη σύγκρουση, ανάμεσά τους η Γαλλία και η Βρετανία, δήλωσαν έτοιμες να συστήσουν μια «ουδέτερη αποστολή» για την ασφάλεια του Στενού. Στόχος είναι «να συνοδεύουν και να φροντίζουν για την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τον Κόλπο», είχε επισημάνει ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είχε κάνει λόγο για μια "ειρηνική και αμυντική" δύναμη.

Χθες Πέμπτη αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επεσήμανε ότι η αμερικανική κυβέρνηση ζήτησε από τις πρεσβείες των ΗΠΑ να πείσουν τις συμμαχικές τους χώρες να ενταχθούν σε έναν διεθνή συνασπισμό αρμόδιο για την ασφάλεια του Ορμούζ.

Ο «μηχανισμός ελεύθερης ναυσιπλοΐας» (MFC) θα λάβει «μέτρα για να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση, κυρίως παρέχοντας πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, συμβουλές για την ασφάλεια και συντονισμό», είχε προσθέσει ο ίδιος, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Την Τετάρτη ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος είχε δηλώσει ότι ο Λευκός Οίκος εξετάζει να παρατείνει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών «επί μήνες, αν είναι απαραίτητο», την ώρα που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει σε τέλμα.