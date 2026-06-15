Την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την τελική συμφωνία με τις ΗΠΑ θα επιδιώξει η Τεχεράνη

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«Οι Ιρανοί δεν εμπιστεύονται ούτε τις ΗΠΑ, ούτε το Ισραήλ»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιδιώξει να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα περιλαμβάνει και το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός του.

«Αναμένουμε ότι η τελική συμφωνία θα στηριχθεί από ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 60 ημέρες μετά» την υπογραφή της, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ, στην εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη «θα αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν».

Ο Μπαγαΐ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει από την πλευρά τους να εγγυηθούν ότι το Ισραήλ θα δεσμευτεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στον Λίβανο.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους. Πρέπει να διασφαλίσουν ότι το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. το Ισραήλ) θα τηρήσει τις δικές του, όσον αφορά τον Λίβανο», είπε ο εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη «δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε στο Ισραήλ, ούτε στις ΗΠΑ».

«Δυστυχώς, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η βαθύτατη δυσπιστία απέναντι στις ΗΠΑ είναι η συνέπεια μιας μακράς ιστορίας σφαλμάτων εκ μέρους των Αμερικανών ηγετών» και «θα πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά μέχρι να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των Ιρανών», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι η συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί την Παρασκευή δεν αποτελεί παρά μόνο «ένα βήμα για τη μείωση των εντάσεων και τον τερματισμό του πολέμου».

Κατά τον Μπαγαΐ, η Ουάσινγκτον έχει δεσμευτεί να αποδεσμεύσει τα ιρανικά κεφάλαια που παραμένουν «παγωμένα» στο εξωτερικό και να δώσει αποζημιώσει για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

«Η αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων καθώς και οι αποζημιώσεις συνιστούν δύο βασικά σημεία» της συμφωνίας και «η αμερικανική πλευρά δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα σε αυτούς τους δύο τομείς», είπε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Λίγο νωρίτερα, ο Μπαγαΐ είπε ότι το Ιράν δεν θα χρεώνει «διόδια» αλλά «τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών» στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ. «Πάντοτε υποστηρίζαμε ότι δεν επιδιώκουμε την είσπραξη διοδίων διέλευσης, αλλά τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες, για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των πλοίων και άλλες απαραίτητες υπηρεσίες», εξήγησε.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι «υπέγραψε τη συμφωνία» με το Ιράν, διαβεβαιώνοντας ότι η Τεχεράνη «δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα» και τα Στενά του Ορμούζ «θα ανοίξουν πλήρως την Παρασκευή».

«Είναι σημαντικό ότι το πετρέλαιο πέφτει και οι μετοχές ανεβαίνουν», ήταν ένα από τα πρώτα σχόλιά του, αφού έγινε γνωστό ότι υπογράφηκε ηλεκτρονικά το μνημόνιο κατανόησης.

Κατά την άφιξή του στο Εβιάν της Γαλλίας για τη σύνοδο κορυφής της G7, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς θα μεταβεί στην Ελβετία για τη δια ζώσης υπογραφή της συμφωνίας, την Παρασκευή στη Γενεύη, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην παραστεί ο ίδιος στην τελετή. «Μπορεί να εμπλακώ, μπορεί και όχι», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε επίσης ότι το κείμενο της συμφωνίας θα δοθεί στη δημοσιότητα «στο εγγύς μέλλον», κάποια στιγμή «μετά την Παρασκευή».

Όσον αφορά την άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι δεν θα γίνει καμία τέτοια ενέργεια μέχρι οι Ιρανοί «να κάνουν αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνουν».

Η αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο δεν είναι προϋπόθεση

Λίγα λεπτά νωρίτερα, ένας υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί διαβεβαίωσε ότι η αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον Λίβανο δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Το Ισραήλ θα έχει το δικαίωμα να αμυνθεί απέναντι σε ενδεχόμενες επιθέσεις της Χεζμπολάχ, πρόσθεσε.

Όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, είπε ότι το μνημόνιο ξεκαθαρίζει ότι θα ανοίξουν «χωρίς διόδια για 60 ημέρες». Οι ΗΠΑ αναμένουν εξάλλου ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά θα αποτελέσει τμήμα της τελικής συμφωνίας.

Οι ΗΠΑ θέλουν να δουν από το Ιράν να κάνει επαληθεύσιμα και μη αναστρέψιμα βήματα και είναι προετοιμασμένες να αποδεσμεύσουν παγωμένα κεφάλαια και να χαλαρώσουν τις κυρώσεις, συνέχισε, λέγοντας μάλιστα ότι «ενδέχεται να κάνουν κάποιες μικρές χειρονομίες στην αρχή».

Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ έχουν ήδη ξεπαγώσει κάποια από τα ιρανικά κεφάλαια, όπως αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης, ο αξιωματούχος απάντησε αρνητικά, με τη λέξη «μηδέν».