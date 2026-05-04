Συναγερμός στις ΗΠΑ μετά από πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο – Άπαντες τέθηκαν σε lockdown

Ένα άτομο δέχθηκε πυροβολισμό από την ασφάλεια

Σε κατάσταση lockdown βρίσκεται ο Λευκός Οίκος, καθώς υπάρχουν αναφορές για «πυροβολισμούς λίγα τετράγωνα μακριά», όπως ανέφερε τη Δευτέρα ο επικεφαλής ανταποκριτής του Al Jazeera στις Ηνωμένες Πολιτείες, Άλαν Φίσερ.

«Όλοι συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα ενημέρωσης μόλις άρθηκε ο συναγερμός», έγραψε στο X, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από την αίθουσα συνεδριάσεων του Λευκού Οίκου, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

— Alan Fisher (@AlanFisher) May 4, 2026

Σύμφωνα με την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, προσωπικό της βρίσκεται στο σημείο περιστατικού με πυροβολισμούς που εμπλέκουν αστυνομικό, στη διασταύρωση 15ης Οδού και Independence Avenue στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το Reuters, η υπηρεσία ανέφερε ακόμη ότι ένα άτομο δέχθηκε πυροβολισμό από τις αρχές, ενώ η κατάστασή του παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.